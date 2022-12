Quen thanh niên "Không tắt mạng", 3 người bị lừa mất 3 xe máy

Đối tượng Nhân tại cơ quan Công an

Ngày 26/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Thuận An (Bình Dương) đang củng cố hồ sơ điều tra, xử lý đối tượng Từ Ngọc Nhân (SN 1994, quê An Giang) có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, để có tiền tiêu xài cá nhân, Nhân tạo lập tài khoản zalo tên “Không Tắt Mạng” với thông tin cá nhân giả để trò chuyện với anh N. (SN 2000, quê Tiền Giang). Sau thời gian nói chuyện qua mạng hợp ý, anh N. điều khiển xe môtô đến đón và chở Nhân đi chơi. Trong lúc đi chơi, lợi dụng lúc anh N. vào tiệm thuốc tây mua thuốc thì Nhân điều khiển chiếc xe bỏ đi và cắt liên lạc với anh N.

Qua xác minh, Công an phường An Phú (TP Thuận An) đã tiến hành mời Nhân về trụ sở làm việc. Qua làm việc, Nhân đã thừa nhận hành vi phạm tội đồng thời khai nhận cũng với thủ đoạn như trên, Nhân đã lừa đảo chiếm đoạt được 2 xe mô tô của 2 thanh niên đồng giới khác và đi cầm cố được 47 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

