Quấy rối rồi tấn công 2 nữ nhân viên lấy mẫu test COVID-19

Thứ Ba, ngày 28/09/2021 12:23 PM (GMT+7)

Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Y Tin (SN 1990, trú tại xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thực hiện kế hoạch của Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil về lấy mẫu dịch hầu để test COVID-19 cho toàn bộ người dân trong bon Đắk Sắk, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, khoảng 13h30’ ngày 26/9/2021, Tổ công tác của Trạm Y tế xã Đắk Sắk gồm chị Lê Thị Liên và chị Phạm Thị Anh Thơ, cùng trú tại huyện Đắk Mil đến nhà Cộng Đồng thực hiện nhiệm vụ. Tại đây, Y Tin đã có hành vi quấy rối, dùng gạch tấn công chị Liên và chị Thơ không cho tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

Đối tượng Y Tin tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đắk Sắk đã cử tổ công tác do Trung úy Nguyễn Viết Nam, Công an viên làm tổ trưởng nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc và vận động Y Tin chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Y Tin không những không chấp hành mà còn có thái độ chống đối, chửi bới và tấn công (cào cấu và cắn), khiến đồng chí Nam bị thương. Ngay sau đó, đối tượng đã bị lực lượng Công an khống chế đưa về trụ sở Công an xã để làm việc.

Bước đầu, Y Tin khai nhận, do ức chế vì lâu ngày không được ra ngoài (vì địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ) nên Y Tin đã có hành vi tấn công các lực lượng chức năng như trên. Qúa trình điều tra, Công an huyện Đak Mil đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Y Tin để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

