Quay phim gã đàn ông vứt bánh heroin bên vệ đường

Ngày 19-11, Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Phi Hùng (30 tuổi, tạm trú: thôn Iệc, xã Pờ Y) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, và thu giữ một bánh heroin, có trọng lượng 347g.

Đối tượng Hùng vứt gói heroin bên đường đã bị lực lượng trinh sát ghi hình lại - Ảnh công an cung cấp

Vào chiều 17-11, lực lượng Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum phát hiện đối tượng Hùng đi xe máy trên đường bê tông thôn Đăk Tang, xã Đăk Xú, thì dừng xe. Ngay lập tức, các trinh sát áp sát khống chế. Thấy vậy, Hùng ném túi bóng chứa bánh heroin xuống đường và tăng ga tông trực diện vào lực lượng công an nhưng đã bị bắt giữ.

Ban đầu, Hùng khai không có ma túy trên người, không biết gì về bánh heroin. Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi và đã có lần thất bại khi bắt Hùng nên cơ quan công an xác định đây là đối tượng hoạt động rất ma mãnh, có kinh nghiệm trong việc vận chuyển ma tuý và đối phó với cơ quan công an. Do đó, toàn bộ quá trình theo dõi, vây bắt đối tượng, cơ quan công an ghi hình lại làm bằng chứng, có sự tham gia của người chứng kiến.

Bánh heroin đối tượng Hùng vứt lại bên đường - Ảnh công an cung cấp

Do vậy, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hùng phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng Hùng khai nhận đang trên đường vận chuyển heroin thuê để lấy tiền công.

