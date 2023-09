Quảng Nam: Điều tra vụ 1 bị can được cho là tự tử khi đang bị tạm giam

Chiều 23-9, Thượng tá Lê Thanh Phát, Trưởng Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) xác nhận một bị can đang tạm giam tại nhà tạm giữ công an huyện đã tự tử.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (31 tuổi, ngụ thôn Trung An, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước) – vợ bị can Nguyễn Minh Sự (40 tuổi, đã chết) thì chồng bà bị bắt vào trưa ngày 19-9.

Người nhà bị can Sự chờ tin trước Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TN

Bà Linh cho biết đến ngày 20-9, bà gọi cho Công huyện Tiên Phước đến nơi tạm giam để gặp chồng nhưng được hẹn vào chiều hôm sau. Chiều 21-9, bà Linh cùng hai em trai đến nơi tạm giam chờ được gặp người thân.

“Tôi chờ tới khoảng 17 giờ kém, họ kêu ba chị em tôi vô phòng. Họ nói người nhà bình tĩnh, thông báo anh Sự đã tự tử, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam”, bà Linh trình bày.

Bà Linh thắc mắc, tại sao chồng tự tử nhưng bà không được thông báo, đến khi thăm thì mới biết.

“Họ kêu vô phòng nói xong thì chở chị em tôi xuống Bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Khi đến nơi, tôi được biết chồng tôi đã chết”, bà Linh nói tiếp.

Cũng theo bà Linh, gia đình ngồi chờ ở BVĐK Quảng Nam hai ngày nay, chờ cơ quan pháp y thông báo kết quả.

Trao đổi với PLO, Trưởng Công an huyện Tiên Phước - Thượng tá Lê Thanh Phát, cho hay bị can Sự bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang thụ lý giải quyết.

“Ghi nhận sơ bộ ban đầu thì bị can Sự treo cổ tự tử. Lúc đưa đến bệnh viện thì tim còn đập, gần 12 giờ sau mới mất. Còn nguyên nhân cái chết thì cơ quan pháp y, công an tỉnh đang thụ lý giải quyết”, ông Phát nói.

Theo Trưởng Công an huyện Tiên Phước, quá trình thực hiện lệnh bắt tạm giam có sự chứng kiến của người nhà, em trai bị can Sự ký biên bản.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh trình bày sự việc. Ảnh: TN

Phản hồi thông tin người nhà cho rằng không thông báo, khi đến thăm thì mới được thông báo, Thượng tá Phát cho hay sau khi phát hiện bị can Sự tự tử đã tập trung sơ cứu, đưa đến bệnh viện.

“Ban đầu bị can được chuyển đến BVĐK Thái Bình Dương, sau đó chuyển xuống BVĐK tỉnh Quảng Nam. Thủ tục thông báo cho người nhà thực hiện ngay, nhưng vì cùng lúc người nhà đến nhà tạm giữ nên thông báo tại đây. Nếu không thì phải thông báo cho người nhà theo quy định”, thượng tá Phát nói.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, xác nhận cơ quan CSĐT công an tỉnh đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay trường hợp này nạn nhân tự gây ra. Phía Công an huyện Tiên Phước phát hiện sự việc đã đưa bị can Sự đi cấp cứu.

“Công an tỉnh cùng các đơn vị chức năng đang phối hợp giải quyết, ban đầu xác định nạn nhân tự gây. Bác sĩ pháp y cũng đã giải thích rõ cơ chế, đó là chết trong trạng thái treo cổ. Nhưng để có kết luận cuối cùng phải chờ”, Thiếu tướng Dũng nói.

Về thông tin tử thi có vết thương, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho rằng đây là ý kiến từ gia đình, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ.

