Qua đêm ở nhà người yêu, doanh nhân biến mất bí ẩn: Cơn ghen chết người

Khi đang say đắm trong tình yêu mới, doanh nhân thành đạt Charles Butler đột ngột mất tích. Việc tìm kiếm sau đó đã dẫn cảnh sát đến vụ giết người tàn bạo mà đứng đằng sau là một kẻ cuồng ghen.

Thi thể trên sông

Trong khi cuộc điều tra về vụ mất tích của Charles Butler khi đang ở nhà bạn gái Anna Lioznov vẫn dậm chân tại chỗ thì bất ngờ vào ngày 15/10/2012, bảy tháng kể từ lần cuối Charles được nhìn thấy, một ngư dân đã tình cờ phát hiện thi thể đang phân hủy ở khu vực hẻo lánh ngoại ô New York.

Dựa vào bản phác thảo được tạo từ bộ xương, một dấu vân tay duy nhất có thể sử dụng được và phân tích ADN, cơ quan chức năng cuối cùng cũng xác định chắc chắn rằng thi thể chính là Charles. Nạn nhân đã bị đâm nhiều nhát và làm cho ngạt thở trước khi bị ném xuống sông.

Mikhail Chernyaev – chồng cũ của Anna Lioznov lập tức được đưa tới đồn cảnh sát thẩm vấn. Ban đầu nghi phạm tỏ ra rất bình tĩnh, phủ nhận mọi sự liên quan tới cái chết của tình địch và cung cấp cho các nhà điều tra một bằng chứng ngoại phạm nhưng sau đó được xác định là giả.

Cuối cùng, khi thám tử đưa ra bản đồ khu vực tìm thấy thi thể của Charles, thái độ của Mikhail thay đổi hoàn toàn và bắt đầu khai nhận.

Mikhail Chernyaev tại tòa

Mikhail thừa nhận vẫn yêu vợ cũ và cảm thấy ghen tuông với bất kỳ người đàn ông nào có tình cảm với cô. Theo Mikhail, trong suy nghĩ lúc đó, anh ta có ý định đến nhà vợ cũ chỉ để nói chuyện với Charles về mối quan hệ này. Mikhail khai với điều tra viên rằng anh ta đợi đến khi Anna đi làm rồi mới vào căn hộ của cô. Cuộc đối đầu giữa hai người đàn ông sau đó trở nên bạo lực.

Cơn thịnh nộ vì ghen

Ban đầu Mikhail nói cái chết của Charles là do không may bị ngã. Sau đó, anh ta thay đổi lời khai, nói đã giết tình địch nhưng tuyên bố làm như vậy để tự vệ. Cuối cùng, Mikhail thừa nhận đã vớ lấy con dao ở bếp rồi đâm Charles và sau đó bóp cổ khiến nạn nhân ngạt thở. Mikhail giải thích hành động này của anh ta là do ‘’bị quỷ ám’’.

Vì không muốn vợ cũ phát hiện tội ác, Mikhail đã đưa thi thể của Charles đến một địa điểm vắng vẻ ở ngoại ô, nơi anh ta từng đến nghỉ dưỡng rồi vứt xuống sông.

Xong xuôi, Mikhail lấy thẻ sim từ điện thoại di động của nạn nhân lắp vào điện thoại của mình rồi lấy danh nghĩa Charles gửi tin nhắn để che giấu mọi chuyện.

Mikhail bị bắt vì tội giết Charles Butler. Các nhà điều tra xác nhận rằng một vết máu được tìm thấy trên sàn bếp nhà Anna là của Charles.

Trong phiên tòa xét xử, công tố viên cáo buộc Charles đã bị giết trong căn hộ của bạn gái sau khi Mikhail tiến vào và nhìn thấy anh đang ngủ trên giường của vợ cũ. Cơn thịnh nộ do ghen tuông nổi lên, anh ta đã đâm sau lưng Charles rồi bóp cổ nạn nhân đến chết. Sau đó anh ta lái xe hơn 140 km đi vứt xác Charles.

Vào ngày 29/9/2016, Mikhail bị kết tội giết người và bị kết án tù chung thân với cơ hội ân xá sau 25 năm. Cho đến năm 2023, Mikhail, 56 tuổi, vẫn bị giam tại Cơ sở Cải huấn Clinton ở Dannemora, New York. Người đàn ông này sẽ đủ điều kiện để được tạm tha vào năm 2038 .

