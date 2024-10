Phơi bày sự thật thác loạn bên trong 5 cơ sở massage ở Đồng Nai

Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an TP Biên Hòa, Công an các huyện: Trảng Bom, Nhơn Trạch, Định Quán đồng loạt ra quân kiểm tra, triệt xóa các tụ điểm hoạt động mại dâm núp bóng cơ sở kinh doanh dịch vụ massage.

Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng mua, bán dâm kích dục tại cơ sở kinh doanh dịch vụ massage

Cụ thể, đêm 22-10, tại địa bàn TP Biên Hòa, công an kiểm tra cơ sở kinh doanh Phú Đại Đức (khu phố 7, phường Thống Nhất) do Huỳnh Ngọc Tiền quản lý; cơ sở kinh doanh massage Trung Đại Phát (khu phố 2, phường Bình Đa) do Mai Mỹ Phương (44 tuổi), thường trú tại tỉnh Vĩnh Long quản lý, bắt quả tang 4 nữ nhân viên đang khỏa thân kích dục cho khách nam.

Tại địa bàn huyện Nhơn Trạch, phát hiện cơ sở kinh doanh Massage F1 (khu phố Phước Kiểng, thị trấn Hiệp Phước) do Hoàng Văn Đoàn (33 tuổi) có 1 nhân viên nữ đang kích dục cho khách nam.

Cơ sở này còn công khai đăng tải bảng giá các gói dịch vụ dành cho “thượng khách” muốn tìm cảm giác lạ trên hội nhóm mạng xã hội, tổ chức cho khách đặt vé và chọn nhân viên phục vụ với trang phục khêu gợi.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ Massage Thanh Vy (ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) do Bùi Quốc Ân (24 tuổi, trú tại xã Bắc Sơn) quản lý, có 1 nhân viên nữ đang khỏa thân tắm và kích dục cho khách.

Tại ấp 3, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tổ công tác kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ Massage Phương Thảo Phát do Nguyễn Ngọc Châu (41 tuổi) quản lý, phát hiện 2 nhân viên nữ đang có hành vi kích dục cho khách.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang khẩn trương phối hợp Công an các địa phương trên điều tra, xác minh, làm rõ, để xử lý vi phạm tại các cơ sở trên.

