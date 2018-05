Phó trưởng công an xã bị "tố" sàm sỡ thiếu nữ 16 tuổi

Thứ Năm, ngày 24/05/2018 12:00 PM (GMT+7)

Thiếu nữ 16 tuổi "tố" vị phó trưởng công an xã Thạnh Quới (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) có hành vi sàm sỡ khi nhào vô ôm người và sờ mó cơ thể em này.

Sáng 24-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới, thông tin: "Hai ngày trước, ở xã đã đi xác minh vụ em L.T.P.T. (16 tuổi; ngụ tại xã) tố cáo ông T.T.D. (44 tuổi, phó trưởng công an xã - PV) có hành vi sàm sỡ em này. Hiện vụ việc đã giao cho công an điều tra, chưa có kết quả".

Em T. cho biết, vào ngày 25-3 âm lịch (nhằm ngày 10-5 dương lịch), ông D. sang nhà để rủ cha của T. đi sang đám cưới nhậu nhưng không có ở nhà nên ông D. bỏ đi. Khoảng 5 phút sau, ông D. quay lại nhà T. khi em này ở một mình.

Em T. kể lại sự việc

"Lần đầu ông ấy xin số điện thoại rồi nói "có gì rủ đi nhà trọ". Lúc ấy em nói "chú lớn tuổi nhưng ăn nói thiếu đứng đắn" nên ổng bỏ đi. Khoảng 10 phút sau thì ổng quay lại, thấy em đang nằm võng thì chú ấy nhào vô ôm rồi sờ mó cơ thể em", T. kể.

Sợ hãi, T. đạp ông D. té ngã rồi bỏ chạy la lớn nhưng do tiếng nhạc phát ra từ đám tiệc kế nhà quá lớn nên không ai nghe thấy.

Chiều cùng ngày, khi mẹ ruột đi làm về thì T. kể lại mọi chuyện. "Chiều hôm sau, ông D. đi cùng người hàng xóm sang nhà xin lỗi và nói rằng "do say rượu nên không nhớ gì cả", mẹ T. nói. Chiều 22-5, Công an xã đã mời thiếu nữ này cùng cha ruột đến viết tường trình, ghi nhận toàn bộ vụ việc và chuyển hồ sơ lên Công an huyện Long Hồ thụ lý theo thẩm quyền.