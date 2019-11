"Phi công trẻ" hành hung dã man người tình lớn tuổi, lấy thanh sắt đâm vào vùng kín

Nghi ngờ người tình lớn hơn mình 13 tuổi có người khác, Khôi đã hành hung dã man, dùng thanh sắt đâm vào vùng kín của nạn nhân.

Ngày 30-11, lãnh đạo Công an thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Tài Khôi (SN 1981, trú thị trấn Nam Đàn). Nghi phạm Khôi được xác định là người đã đánh đập dã man 1 người phụ nữ trong đêm 29-11.

Bà M. bị thương được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu

Trước đó, Nguyễn Tài Khôi có quan hệ tình cảm với người phụ nữ lớn hơn tuổi mình là bà M. (SN 1968; trú huyện Đô Lương, Nghệ An). Do mâu thuẫn ghen tuông nên ngày 29-11, Khôi gọi bà M. về gần nhà của mình ở khu vực gần chợ Sa Nam, huyện Nam Đàn để nói chuyện. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, trong lúc nói chuyện, Khôi bất ngờ đánh đập, đấm vào mặt bà M.. Chưa dừng lại ở đó, Khôi còn dùng thanh sắt nhọn đâm nhiều lần vào vùng kín khiến nạn nhân chảy nhiều máu.

Sau khi hành hung dã man người tình, Khôi bỏ mặc nạn nhân bên đường rồi rời khỏi hiện trường.

Người dân đi đường phát hiện bà M. bị thương chảy nhiều máu nên lập tức báo công an, đồng thời đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

"Thời điểm này, người dân cung cấp một số thông tin về kẻ đã đánh bà M. Nhưng do bà M. lúc này hoảng sợ chưa nói được gì nên hôm sau mới trình bày sự việc. Công an đã bắt đối tượng Khôi sau đó để điều tra. Đối tượng này thừa nhận hành vi phạm tội" - lãnh đạo Công an thị trấn Nam Đàn nói.

Được biết, đối tượng Khôi là lao động tự do, có vợ nhưng đã ly hôn. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Nam Đàn điều tra làm rõ.

