Công an Tam Kỳ thông báo tìm bị hại của cô gái 26 tuổi lừa đảo

Ngày 20-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Tâm (SN 1996, ngụ khối phố Xuân Nam, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) để điều tra về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đọc lệnh khởi tố bị can đối với Tâm Ảnh: Công an Tam Kỳ

Hiện bị can Tâm đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Theo điều tra ban đầu, năm 2022, Tâm thuê người khác làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 văn bản cam kết tài sản riêng của vợ chồng và 1 trích đo địa chính thửa đất rồi sử dụng số giấy tờ trên để vay tiền của người khác, chiếm đoạt 400 triệu đồng.

Khi đối tượng này đang tiếp tục thực hiện thủ đoạn tương tự để vay số tiền 700 triệu đồng thì bị công an phát hiện.

Công an TP Tam Kỳ thông báo những ai là bị hại của đối tượng Tâm liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ qua SĐT 02353.851.434 để cung cấp thông tin.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/cong-an-tam-ky-thong-bao-tim-bi-hai-cua-co-gai-26-tuoi-lua-dao-20221120154640034.htm