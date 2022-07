Phạt tù 10 người đánh công an, giải vây cho con bạc ở Chợ Mới

Thấy bạn cùng chiếu bạc bị bắt, các bị cáo xông đến chửi bới, đánh công an để giải vây.

Ngày 11-7, TAND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tuyên án vụ chống người thi hành công vụ đối với 10 bị cáo.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 12-12-2021, công an nhận tin báo của người dân về việc tại khu vực ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới có nhiều đối tượng đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền gây mất an ninh trật tự.

Ngay lập tức, Trung tá Nguyễn Phú Cường - Trưởng Công an xã Kiến An đã triển khai lực lượng đến kiểm tra. Thấy công an, các con bạc bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, công an đã kịp thời bắt giữ được Nguyễn Văn Nhơn (55 tuổi).

Tòa tuyên các bị cáo phạm tội chống người thi hành công vụ. Ảnh: QM

Thấy bạn cùng chơi bị bắt, Nguyễn Phúc Hậu (Hậu Gà, 35 tuổi), Nguyễn Chí Hải (22 tuổi), Châu Thái Duy (23 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyết Mai (31 tuổi) cùng các bị cáo Huỳnh Văn Lấm, Nguyễn Văn Nhơn, Trần Văn Nam, Nguyễn Thị Trinh và Huỳnh Thị Tiểu Lam xông đến giằng co xô đẩy lực lượng làm nhiệm vụ để Nhơn chạy thoát.

Những người này còn dùng lời lẽ thô tục, hành hung anh Cường và lực lượng làm nhiệm vụ. Lực lượng Công an huyện Chợ Mới đến hiện trường giải tán đám đông và đưa các bị cáo về làm việc.

Qua xét xử, tòa đã tuyên phạt bị cáo Lấm 17 tháng tù, Hậu 15 tháng tù, Hải, Duy, Nhơn mỗi bị cáo 13 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ. Các bị cáo còn lại lãnh mức án từ năm đến tám tháng tù về cùng tội danh trên.

