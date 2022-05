Ổ nhóm xóc đĩa có nhiều con bạc mang tiền án

Ngày 1/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", xảy ra ngày 21/4, tại xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Đồng thời khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về các hành vi trên.

Trước đó, khoảng 15h50 ngày 21/4, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Mỹ Đức bắt quả tang tại nhà đối tượng Nguyễn Văn Chiểu (SN 1984), ở Kim Bôi, Vạn Kim, Mỹ Đức có 18 đối tượng đang đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền. Qua khám xét, cơ quan Công an thu giữ tang vật gần 400 triệu đồng và các vật dụng dùng để chơi xóc đĩa.

Các đối tượng bị bắt quả tang đang tổ chức sát phạt bằng hình thức xóc đĩa.

Quá trình điều tra làm rõ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức đã khởi tố bị can về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" đối với 3 đối tượng: Nguyễn Văn Chiểu; Lê Thị Hiếu (SN 1983), trú tại Tế Tiêu, Đại Nghĩa, Mỹ Đức và Vũ Văn Xuân (SN 1976), trú tại Kim Bôi, Vạn Kim, Mỹ Đức. Đồng thời khởi tố bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" đối với 4 đối tượng: Lê Văn Hà (SN 1991), trú tại Tế Tiêu, Đại Nghĩa; Nguyễn Gia Hanh (SN 1978), trú tại Trinh Tiết, Đại Hưng, Mỹ Đức; Lê Văn Bằng, (SN 1989), trú tại Tế Tiêu, Đại Nghĩa, Mỹ Đức; Lê Thị Yến (SN 1984), trú tại Trinh Tiết, Đại Hưng, Mỹ Đức.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức cũng khởi tố bị can về tội "Đánh bạc" đối với 11 đối tượng khác là Đỗ Văn Lượng, Phạm Văn Ba, Nguyễn Văn Điển, Trần Duy Khánh, Đặng Văn Dũng, Nguyễn Văn Nam, Lưu Văn Anh, Đặng Văn Hoàn, Đỗ Văn Long, Hà Văn Tuấn và Nguyễn Văn Khuê.

Được biết, sới bạc này thường xuyên thay đổi địa điểm, di chuyển nhiều nơi để trốn tránh và đối phó với cơ quan chức năng. Trong nhóm đối tượng đánh bạc, Phạm Văn Ba, Nguyễn Gia Hanh, Võ Văn Xuân, Lê Thị Hiếu, từng có tiền án về hành vi "Đánh bạc"; Nguyễn Văn Điền có tiền án về hành vi "Cố ý gây thương tích". Đáng chú ý, đối tượng Nguyễn Văn Khuê đang trong thời gian chờ bị đưa ra xét xử về tội "Đánh bạc".

