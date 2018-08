Phát hiện thi thể người đàn ông bên đường, có sợi dây điện quấn cổ

Thứ Hai, ngày 27/08/2018 14:45 PM (GMT+7)

Phát hiện người đàn ông nằm bát động ở gốc cây, người dân lại gần kiểm tra thì tá hỏa thấy nạn nhân đã tử vong, trên cổ còn cuốn một sợi dây điện.

Sáng 27-8, trên đường D2 (cụm công nghiệp Hài Mỹ, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương), một người trên đường đi làm nhìn thấy một người đàn ông nằm bất động ở gốc cây.

Khi kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong, trên cổ còn cuốn một sợi dây điện và có nhiều vết thương trên người. Bên cạnh thi thể nạn nhân còn phát hiện một đôi dép còn mới và dính đầy bùn.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông chết bất thường. Ảnh: VH

Nhận được tin báo, Công an phường Bình Chuẩn đã có mặt căng dây, khoanh vùng và bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt.

Đến 9 giờ 30 cùng ngày, công tác khám nghiệm vẫn chưa được hoàn tất.

Công an thị xã Thuận An và Công an tỉnh Bình Dương có mặt để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của người đàn ông này.