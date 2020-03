Phạt 40 triệu đồng các đối tượng tung tin gây hoang mang về ca mắc Covid-19 ở Hà Nội

Chủ Nhật, ngày 08/03/2020 11:24 AM (GMT+7)

Hàng loạt thông tin sai sự thật đã được đăng tải trên mạng xã hội những ngày qua sau khi thông tin nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 được công bố.

Tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết lực lượng chức năng vừa xử lý một số đối tượng về hành vi đăng thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19).

Theo đó, ngày 7-3, Công an TP Lào Cai đã xác minh thông tin 4 chủ tài khoản Facebook đăng thông tin không đúng sự thật về đoàn khách nước ngoài gồm 9 người Hàn Quốc đang lưu trú tại thị xã Sa Pa và đã có biện pháp xử lý đối với 4 trường hợp này.

Những người đăng tin sai sự thật làm việc tại cơ quan chức năng - Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Qua công tác nắm tình hình, đội An ninh Công an TP Lào Cai phát hiện trên mạng xã hội Facebook có 4 tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung: "Sa Pa cho 9 người khách nước ngoài đi cùng chuyến bay với N…", hay có tài khoản đăng tải "hành khách cùng khoang bệnh nhân N. đang ở tổ 8 Mường Hoa, Phường Bắc Cường, mọi người chú ý nâng cao cảnh giác"… Những thông tin trên đã làm hoang mang dư luận và quần chúng nhân dân. Ngay sau đó, Công an TP Lào Cai đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương tiến hành xác minh thông tin các đối tượng trên và triệu tập khẩn cấp đến cơ quan điều tra để xử lý.

4 trường hợp bị xử lý là L.T.T. (SN 1993, trú tại phường Duyên Hải, TP Lào Cai); H.T.G. (SN 1997, trú tại đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, TP Lào Cai); D.H.N. (SN 1996, trú tại phường Pom Hán, TP Lào Cai) và V.T.H. (SN 1988, trú tại phường Bắc Cường, TP Lào Cai).

Các trường hợp nói trên vào các thời điểm khác nhau đã đăng tải thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng đã nhận thức rõ hành vi sai trái của mình, tự giác gỡ bỏ và đính chính lại thông tin trên trang cá nhân, đồng thời cam kết không tái phạm.

Các trường hợp trên đã vi phạm điểm a, khoản 3, điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP. Công an TP Lào Cai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 đối tượng trên, mỗi đối tượng 10.000.000 đồng về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức và danh phẩm của cá nhân.

Đại tá Nguyễn Văn Thịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban phòng chống bệnh Covid-19 Công an tỉnh Lào Cai, cho biết: "Trong thời gian tới, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục nắm tình hình trên không gian mạng để nhanh chóng kiểm soát thông tin, kịp thời xử lý các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 đồng thời làm tốt công tác định hướng, trấn an dư luận tại địa phương, giúp người dân yên tâm sinh sống".

