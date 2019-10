Tạm giữ cử nhân chuyên cạy két sắt trộm vàng

Thứ Năm, ngày 03/10/2019 10:30 AM (GMT+7)

​​​​​​​Có bằng cử nhân và công với mức lương đáng mơ ước nhưng bị can vẫn thường xuyên đột nhập vào nhà dân, cạy két sắt trộm cắp tài sản.

Tin pháp luật Sự kiện:

Bị Can Nguyễn Văn Minh. Ảnh: Sỹ Quyết/Báo Bắc Giang.

Ngày 2/10, thông tin từ Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Minh (SN 1987, trú tại thôn Cầu Thầy, xã An Thượng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 14h30, ngày 23/9, Minh đột nhập vào gia đình chị Chu Thị T (SN 1982, ở thôn Trung Đồng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa) phá két sắt lấy trộm hai nhẫn và một bông tai vàng.

Hơn một giờ sau, Minh lại lẻn vào gia đình chị Dương Thị B (SN 1980, ở thôn Tân Kết, xã Đức Thắng) phá két sắt nhưng không lấy được tài sản gì.

Chiều cùng ngày, khi đang di chuyển trên quốc lộ 37 đoạn qua xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, Nguyễn Văn Minh đã bị tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hiệp Hòa kiểm tra, bắt giữ.

Trước đó, chiều 17/9, Minh đã phá cửa, đột nhập phá két sắt lấy đi 41 triệu đồng và 5,5 cây vàng 9999, tổng trị giá khoảng 270 triệu đồng của gia đình anh Hoàng Văn H (SN 1974, ở thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa).

Được biết, Nguyễn Văn Minh đã có bằng cử nhân công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, từng làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài với lương hơn 20 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, do nghiện game nặng, Minh thường xuyên bỏ bê công việc dẫn đến nợ nần, buộc phải bỏ việc. Để có tiền ăn chơi, “cày” game, anh ta đã nhiều lần đột nhập trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an huyện Hiệp Hòa đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.