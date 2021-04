Ôm con nhỏ 9 tháng, người vợ òa khóc tiễn chồng lầm lỗi vào tù

Thứ Bảy, ngày 03/04/2021 21:00 PM (GMT+7)

Chị V. không thể ngờ chồng mình lại lừa bán xe máy lấy tiền để thực hiện hành vi phi pháp. Ngày chồng hầu tòa, chị ôm con nhỏ xuống đoàn tụ với chồng.

Chồng lừa bán xe máy để buôn ma túy

Nhìn chồng là Vi Văn Ngọc (SN 1993), trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đứng trước bục khai báo về tội Mua bán trái phép chất ma túy, chị L.T.V. không thể cầm được nước mắt. Ngày xét xử chồng, chị V. bế đứa con nhỏ 9 tháng tuổi xuống phiên tòa cho cha con được đoàn tụ.

Chị V. cho biết mình và chồng đã có 2 đứa con, đứa con đầu mới được 5 tuổi, đứa thứ hai 9 tháng tuổi. Mới đây, nhờ sự giúp đỡ của hai bên nội ngoại, vợ chồng chị cũng xây được căn nhà nhỏ ấm cúng. Theo chị V., Ngọc là người siêng năng và chịu khó. Biết vợ nuôi con nhỏ nên Ngọc cũng làm đủ thứ nghề để kiếm tiền. Trong thời gian chung sống, Ngọc không có biểu hiện gì bất thường vẫn quan tâm và lo lắng cho vợ con.

Bị cáo Vi Văn Ngọc khai nhận hành vi phạm tội của mình.

“Trước đó chồng em không có biểu hiện gì bất thường. Trước mấy ngày bị bắt anh ấy có nói em bán chiếc xe máy để “làm ăn”. Em không ngờ anh ấy bán xe để thực hiện hành vi phạm pháp. Lúc đầu vì sợ em sốc nên người thân chỉ nói anh ấy bị bắt vì liên quan đến súng đạn tự chế. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành em mới biết anh ấy bị bắt vì liên quan đến ma túy. Thời điểm đó em bị sốc lắm”, chị V. nói trong nước mắt.

Tại phiên tòa, Vi Văn Ngọc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngọc cho biết, ngày 22/8/2020, Vũ Văn Thành (SN 1962), trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình gọi điện đặt mua 50 triệu tiền ma túy về sử dụng. Tuy nhiên, thời điểm này chưa có ma túy, Ngọc nói sẽ liên lạc với Thành khi có hàng.

Đến ngày 26/8, Ngọc gặp người đàn ông dân tộc Mông, mua 2 gói ma túy (khối lượng 104,51 gam) với giá 25 triệu đồng. Ngọc bán lại số ma túy trên cho Thành với giá 47 triệu đồng.

Sáng sớm ngày 27/8, khi Thành bắt xe khách để về Ninh Bình thì bị công an bắt tại ngã ba Truông Bành, thuộc xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. Khám xét túi đồ của Thành, cơ quan điều tra phát hiện ma túy bỏ trong 2 chiếc tất của đối tượng này.

Cùng ngày, cơ quan triều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt giữ Vi Văn Ngọc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngọc thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 10 viên đạn tự chế.

Trong quá trình điều tra, ngày 10/9/2020, Vũ Văn Thành chết tại nhà tạm giam Công an huyện Quế Phong. Nguyên nhân chết do suy hô hấp, suy tuần hoàn, nhồi máu cơ tim. Do vậy, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Vũ Văn Thành về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nước mắt người vợ trẻ

Không dám nhìn vào mắt vợ, bị cáo Ngọc khai đã lừa vợ bán chiếc xe máy lấy tiền mua ma túy về bán cho Thành. Bị cáo Ngọc khai vì hám lợi nên mới làm liều như vậy. Đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật, bị cáo tỏ ra rất hối hận.

Nghe những lời khai của chồng, chị V. đứng ngoài hành lang bế con bật khóc. “Thời điểm chồng bị bắt em như mất phương hướng. Nếu như em biết anh ấy đi sai con đường em sẽ quyết ngăn lại không để kết quả như ngày hôm nay. Bây giờ mỗi lần đứa con trai lớn hỏi bố đi đâu, em chỉ biết nói dối bố đi làm xa. Hai đứa con em còn quá nhỏ. Vì không muốn con buồn em chỉ dám đưa đứa con nhỏ xuống gặp chồng. Em sẽ cố gắng nuôi con chờ chồng về”, chị V. tâm sự.

Người vợ trẻ này mong muốn dù hơi muộn màng nhưng chị vẫn mong chồng sửa sai, cố gắng cải tạo tốt để về làm lại cuộc đời. Chị V. nhắn nhủ chồng cố gắng giữ gìn sức khỏe, cải tạo tốt để sớm về với vợ con.

Kết thúc phiên tòa, chị V. cố chạy theo chồng.

Trong lời nói sau cùng, Vi Văn Ngọc đã bật khóc khi nhắc đến vợ con của mình. Bị cáo Vi Văn Ngọc cũng xin HĐXX giảm nhẹ tội để có cơ hội trở về với vợ con.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Vi Văn Ngọc 16 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đối với hành vi tàng trữ 1 khẩu súng săn và 10 viên đạn ghém tự chế của Ngọc, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính.

Kết thúc phiên tòa, thấy chồng bị cán bộ dẫn giải đi, chị V. cố bế con chạy theo chồng. Giờ đây, người phụ nữ này phải gồng mình gánh trách nhiệm để nuôi dạy hai đứa con nên người. 16 năm tù là cái giá phải đắt Ngọc phải trả hành vi phạm tội của mình. Hy vọng Ngọc sẽ cải tạo tốt nhận sự khoan hồng của pháp luật để trở về với vợ con.

