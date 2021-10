Ổ nhóm cờ bạc, tín dụng đen “khủng” khiến nhiều gia đình tan nát bị triệt phá

Thứ Bảy, ngày 16/10/2021 19:02 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã triệt phá ổ nhóm tội phạm chuyên tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen khiến nhiều gia đình tan nát.

Trần Ngọc Linh tại trụ sở công an.

Ngày 16/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố bị can Trần Ngọc Linh (SN 1985, trú tại Tổ 14, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang) về hành vi tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng ra Quyết định khởi tố 3 bị can gồm Lê Hữu Đắc (SN 1991, trú tại xóm 13 xã Tân Long, huyện Yên Sơn); Đinh Quốc Ngọc (SN 1990, trú tại Tổ 8 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang); Nguyễn Công Thuyết (SN 1984, trú tại Khu 1 xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) cùng về hành vi tổ chức đánh bạc. Sơ bộ làm rõ số tiền giao dịch lên tới trên 100 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn thành phố Tuyên Quang xuất hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng hoạt động với số tiền giao dịch rất lớn gây bức xúc trong dư luận.

Hoạt động vi phạm pháp luật của đường dây này đã gây ra nhiều hệ luỵ tiêu cực, nhiều gia đình tan nát, xảy ra tình trạng bạo lực gia đình do thua bạc… gây phức tạp tình hình an ninh trật tự. Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tuyên Quang chủ trì xác lập Chuyên án, phối hợp với Công an thành phố Tuyên Quang và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh để huy động lực lượng, phương tiện, làm rõ ổ nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cho vay lãi nặng do Trần Ngọc Linh cầm đầu.

Tại cơ quan công an đối tượng Trần Ngọc Linh khai nhận thấy việc cho vay “tín dụng đen” lãi suất cao mang lại lợi nhuận lớn, từ năm 2017, Linh đã huy động tiền cho khách vay với lãi suất lên tới 182,5%/năm, thoả thuận thời hạn trả lãi 10 ngày/lần hoặc 30 ngày/lần.

Đến hạn thanh toán, Linh thuê tay chân hoặc tự đi thu tiền lãi của khách vay tiền, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

