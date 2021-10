Phía sau những đường dây cờ bạc ngàn tỷ

Thứ Hai, ngày 11/10/2021 16:00 PM (GMT+7)

Thời gian qua, lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng như mạng Internet băng thông rộng, nhiều đối tượng đã tổ chức những đường dây đánh bạc thông qua games online, cá độ bóng đá..., thu lợi nhuận cực lớn. Rất nhiều con bạc đã sa chân vào những đường dây này và tán gia bại sản.

Núp bóng games online

Như chúng tôi đã đề cập trên số báo ANTG trước, tháng 8-2021 Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã điều tra khám phá một đường dây “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” khủng trên địa bàn TP Hà Nội. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Minh Thành, 32 tuổi, thường trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trước khi đường dây của Thành bị triệt phá, trong thế giới “ngầm” của những con bạc khát nước đã râm ran về một đường dây chơi game ăn tiền khá uy tín. Con bạc chỉ cần cài các app (ứng dụng) có tên “SUMVIP” hoặc “VUACLUB” về máy điện thoại, máy tính bảng hoặc đăng nhập các website cùng tên là có thể vào sới để bắt đầu sự nghiệp đỏ đen.

Cũng trong giới này lan truyền, có những con bạc thắng được cả tỷ đồng, song đương nhiên cũng nhiều kẻ thua liểng xiểng. Đặc biệt, cách chơi (nạp tiền bằng thẻ cào điện thoại và qua ví điện tử, đổi điểm rút tiền qua các đại lý) cũng na ná với những ứng dụng đánh bạc đình đám trong đường dây của “ông trùm” Phan Sào Nam là Rikvip và Tipclub mà lực lượng Công an đã triệt phá khoảng 4 năm trước.

Và, sau khi đường dây của Nguyễn Minh Thành bị bóc gỡ thì người ta mới thấy rằng phương thức hoạt động trong hai đường dây này là giống hệt nhau. Tất nhiên, đường dây của Thành phát triển tinh vi hơn, bộ máy gọn nhẹ hơn. Có lẽ do vậy nên Nguyễn Minh Thành được các đối tượng trong giới “đổ bác” phong là “truyền nhân” của Phan Sào Nam.

Lúc cao điểm, đường dây của Nguyễn Minh Thành thu tới 7 tỷ đồng/ngày.

Thành từng là một sinh viên khoa công nghệ thông tin của một trường đại học, song mới học được một kỳ thì bỏ ngang để kinh doanh. Buôn bán linh tinh được một thời gian, do thường xuyên mò mẫm trên mạng Internet nên Thành phát hiện rất nhiều người có máu đỏ đen, thường xuyên chơi games online với các nhà cái ở nước ngoài. Vậy là Thành nảy ra ý định “khởi nghiệp”.

Năm 2019 Thành mua mã game từ nước ngoài, thuê máy chủ bên Singapore rồi rủ thêm chiến hữu bắt đầu gây sòng. Một điều đáng nói ở đây là ông trùm đã tối ưu hóa mô hình kinh doanh một cách rất... chuyên nghiệp, bài bản. Chỉ với khoảng 5-6 nhân viên, nhóm của Thành đã có thể vận hành một đường dây đánh bạc với số lượng lên đến 6 triệu tài khoản, tổng số tiền giao dịch trong hơn 1 năm lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng. Cứ thế, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng mỗi ngày.

Ban đầu Thành thuê Vũ Tiến Duy, cùng tuổi, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm và Bùi Nhật Anh, 28 tuổi, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để viết code cho game SOCVIP (sau này đổi tên thành SUMVIP) và VUACLUB). Tiếp đó, Thành thuê thêm hai đối tượng khác với nhiệm vụ xây dựng trang web dùng để chơi trên máy tính và tạo các app cho điện thoại, máy tính bảng chạy hệ điều hành Android và iOS; một đối tượng chuyên maketting, chạy quảng cáo trên các mạng xã hội. Ngoài ra, còn một số đối tượng khác mà Thành gọi là “đối tác” - chuyên phụ trách quản lý các đại lý thanh toán tiền thắng cho các con bạc.

“Bộ não” trong đường dây của Thành là Bùi Nhật Anh - người quản trị trực tiếp các game. Nhật Anh khai, trong số các game trong ứng dụng thì game “tài-xỉu” được con bạc ưa chuộng nhất vì “dễ chơi, dễ trúng thưởng”. Chỉ cần nạp tiền, chọn “tài” hoặc “xỉu” - sau vài giây là có kết quả thắng -thua và tiền sẽ chảy về tài khoản. Một số game khác như Chim điên, Poker, Tiến lên miền Bắc... thì có ít người chơi hơn. Dù vậy, game nào Nhật Anh cũng có thể can thiệp vào chuyện thua/thắng của người chơi - thông qua việc viết thêm các đoạn code. Người chơi có thể chọn tự chơi với nhau hoặc chơi với nhà cái. Để tăng phần hấp dẫn cho game, mỗi khi thấy người chơi thua nhiều quá thì Nhật Anh sẽ “thả” để game thủ ăn lại. Còn nếu người chơi thắng nhiều quá, Nhật Anh sẽ “siết” lại để cho nhà cái ăn.

Ông trùm Nguyễn Minh Thành cũng khai nhận thời gian đầu mỗi tháng đường dây chỉ thu được khoảng 100 triệu đồng. Song, trong khoảng 2 tháng TP Hà Nội giãn cách xã hội triệt để (từ tháng 6 đến tháng 8-2021) thì doanh thu tăng đột biến, có tháng lên đến 200 tỷ đồng. Trung bình một ngày thu 7 tỷ đồng.

Thành không trực tiếp đi rút tiền mà thuê một số đối tượng khác, mỗi lần ra các cây ATM rút từ tài khoản Viettel Pay. Tiền thu về từ việc điều hành đường dây cờ bạc nhiều đến nỗi Thành cũng không nhớ được hết. Ông trùm đổ hết vào xe và bất động sản. Riêng Thành sở hữu 5 ô tô hạng sang trị giá khoảng 50 tỷ đồng và 3 căn hộ cao cấp ở Hà Nội. Các nhân viên của Thành như Duy, Nhật Anh... cũng đều tậu được xế sang giá trị hàng tỷ đồng như Posrche, VinFast Lux SA...

Nguyễn Minh Thành đi theo con đường của Phan Sào Nam trước đây.

Đường dây cá độ bóng đá Super Master

Còn nhớ tháng 6-2021, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng 5 - Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet rất lớn ăn theo mùa Euro 2020.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết. Ngày 15-6-2021, sau một thời gian tổ chức trinh sát thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an quận phối hợp với Cục An ninh mạng đã triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 18 địa điểm là nơi ở của các đối tượng, đồng thời triệu tập, làm việc với 16 đối tượng.

Kết quả khám xét, Cơ quan công an thu giữ 3,35 tỷ đồng; 3 xe ô tô (nhãn hiệu Mercedes GLK300, Hyundai Santafe, Kia Cerato), hàng chục máy tính bảng, điện thoại, cùng nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng... Bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang web bong88.com (là trang web đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại Mỹ). Cơ quan công an làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua website bong88.com này do Bùi Hữu Định 31 tuổi, trú tại tòa T18, khu đô thị Times City, quận Hoàng Mai, Hà Nội điều hành, quản lý tài khoản đại lý cấp “Super Master”. Sau đó Định chia thành nhiều tài khoản đại lý cấp “Master” do Nguyễn Quang Minh (46 tuổi) và Đào Quang Phượng (34 tuổi, cùng thường trú tại Hà Đông, Hà Nội) điều hành, quản lý để đánh bạc và tổ chức đánh bạc cho các đối tượng chủ yếu tại địa bàn Hà Nội. Qua khai thác cơ sở dữ liệu, lịch sử cá cược, Cơ quan công an bước đầu xác định tổng số điểm giao dịch, đặt cược qua đường dây này tương đương 1.500 tỷ đồng.

Bùi Hữu Định từng học đại học chuyên ngành xây dựng rồi thành lập công ty. Tuy nhiên, thu nhập chính những năm về sau này của Định lại đến từ những trận bóng. Vốn mê xem bóng đá, có kiến thức, Định nhận thấy có thể làm giàu từ bóng đá và đó là tiền đề để anh ta tìm hiểu, tiếp cận để mua được tài khoản của bong88.com rồi trở thành “Super Master”. Sở hữu căn hộ cao cấp tại khu đô thị trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai, tài sản của Định còn có chiếc Mercedes trị giá nhiều tỷ đồng. Bóng đá và tổ chức cá độ đã giúp Định trở nên phong lưu. Nguồn tiền của Bùi Hữu Định chỉ được làm sáng tỏ khi anh ta tra tay vào còng số 8.

Theo một điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, trong quá trình điều tra khám phá những đường dây đánh bạc online qua hình thức cá độ bóng đá cũng như chơi game bài đổi thưởng, Cơ quan công an phát hiện nhiều con bạc “khát nước”, chơi đến tán gia bại sản.

Điển hình như đối tượng Trần Thanh Tùng, 37 tuổi, thường trú tại quận Đống Đa, Hà Nội. Đối tượng này không nghề nghiệp, đã có 2 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Nếu như những con bạc trong đường dây của Nguyễn Minh Thành thường đánh vài trăm ngàn đến 10 triệu đồng mỗi ngày, thì Tùng chơi bạo hơn rất nhiều. Có ngày Tùng nướng vào sới bạc số tiền lên đến cả trăm triệu đồng. Cũng có khi Tùng thắng lớn, song đa phần là đều thua cháy túi.

Còn nhớ, khoảng tháng 4-2021, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã triệt phá một vụ “Đánh bạc trên không gian mạng”, số tiền đánh bạc lên tới nhiều tỉ đồng. Con bạc Nguyễn Văn Hưng (37 tuổi, trú tại Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đã liên tục nạp tiền vào các tài khoản của đại lý game tài xỉu trên các ứng dụng Nổ hũ, Bayvip, Gamevip... để chơi. Chỉ trong khoảng một tháng (từ tháng 2 đến tháng 3-2021) Hưng đã chuyển số tiền gần 4 tỉ đồng vào các tài khoản đánh bạc online và tiền điện tử. Cá biệt, có con bạc một ngày nướng cả tỷ đồng để bắt tất cả các trận bóng đá diễn ra trong ngày trên khắp thế giới.

Ông trùm Bùi Hữu Định và một phần tang vật vụ án.

Chủ động phòng ngừa, tăng cường trấn áp

Cũng theo điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, thời gian qua, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hạn chế tụ tập đông người nên tình trạng đánh bạc qua mạng Internet có xu hướng gia tăng, chủ yếu dưới dạng lô đề, cá độ bóng đá và games online đổi thưởng.

Tội phạm cờ bạc công nghệ cao không còn hoạt động công khai nhưng quy mô, phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này ngày càng tinh vi với nhiều hình thức. Từ cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá đến các loại hình trò chơi điện tử lôi kéo được nhiều người, nhiều tầng lớp xã hội tham gia. Các đối tượng triệt để lợi dụng mạng xã hội, dịch vụ trò chuyện trực tuyến như Facebook, Zalo, Viber, Telegram... để liên lạc và sử dụng các công cụ thanh toán điện tử, ví điện tử, thẻ nạp viễn thông, tiền ảo, thẻ ngân hàng ảo để giao dịch.

Nhận định về tình hình “nở rộ” đánh bạc trong thời gian qua, theo Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), tổ chức đánh bạc qua mạng mang lại lợi nhuận lớn nên các đối tượng đã bất chấp pháp luật, thực hiện hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, các đối tượng tổ chức đánh bạc đã lôi kéo nhiều chuyên viên công nghệ viết phần mềm, cùng tham gia đường dây tổ chức đánh bạc.

“Việc đánh bạc qua mạng kín đáo, không gây ồn ào nên đã thu hút được nhiều người chơi. Các đối tượng chỉ cần dùng điện thoại thông minh hay máy tính bảng truy cập các trang web, ứng dụng đánh bạc trên mạng để sát phạt. Sau đó, các con bạc chỉ cần nộp tiền bằng thẻ cào hoặc chuyển khoản tài khoản ngân hàng để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý” - Thiếu tướng Trần Ngọc Hà phân tích.

Cũng theo Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, việc điều tra, xử lý các đường dây này khó khăn hơn rất nhiều so với kiểu đánh bạc truyền thống. Bắt đánh bạc trên mạng là dựa trên chứng cứ điện tử. Nếu bị lộ, các đối tượng có thể đánh sập hệ thống hoặc xóa hết dữ liệu mạng thì việc thực hiện các biện pháp tố tụng sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, Bộ Công an đã chủ động đào tạo trinh sát, điều tra viên có nghiệp vụ chuyên môn giỏi để tấn công trấn áp tội phạm trên không gian mạng, bên cạnh đó là tuyên truyền phòng ngừa pháp luật tới người dân. Các tỉnh, thành, đơn vị nghiệp vụ cần tăng cường lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc qua mạng.

Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, trong 9 tháng năm 2021, lực lượng Cảnh sát hình sự toàn thành phố đã đồng loạt triển khai các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh triệt phá hàng trăm ổ nhóm hoạt động cá độ bóng đá, lô đề qua mạng và games online (đổi thưởng). Cơ quan công an đã xử lý hình sự hơn 90 vụ và hơn 300 đối tượng hoạt động đánh bạc qua mạng, tăng đến 50% số vụ so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: https://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/phia-sau-nhung-duong-day-co-bac-ngan-ty-i630990/Nguồn: https://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/phia-sau-nhung-duong-day-co-bac-ngan-ty-i630990/