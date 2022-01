Nằm cùng vợ chủ nhà trong lán lúc nửa đêm, thợ xây bị đâm tử vong

Thấy vợ cùng anh C. đang nằm ở khu vực lán, Tiến đã nổi cơn ghen và đâm chết người thợ xây.

Lán trại nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 12/1, một lãnh đạo UBND xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo vị này, khoảng 1h sáng cùng ngày tại thôn Nà Vài, xã Hiệp Lực, Bàn Văn Tiến (SN 1985, trú thôn Nà Vài) đã dùng dao đâm chết anh N.V.C (SN 1987, trú huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn).

Tại trụ sở UBND và Công an xã Hiệp Lực, Tiến khai nhận gia đình đang xây nhà cách vị trí nhà cũ khoảng vài trăm mét và thuê anh N.V.C đến cùng xây dựng.

Đêm 11/1, Tiến phát hiện vợ mình và anh C. đang có mặt tại lán trông coi vật liệu cạnh nhà mới. Do ghen tuông Tiến lời qua tiếng lại với anh C. Sau đó, Tiến đã dùng dao đâm anh C. Nạn nhân bỏ chạy được một quãng đường thì gục xuống tử vong.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

