Nữ sinh bị giật điện thoại, quật ngã ngay trước cổng trường ở Hóc Môn

Thứ Năm, ngày 22/09/2022 14:00 PM (GMT+7)

Hai người đàn ông đứng chờ trước cổng trường để cướp giật điện thoại của một nữ sinh cấp 3.

Ngày 22-9, Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra, truy xét vụ cướp giật tài sản ngay trước cổng Trường THPT Bà Điểm.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 21-9, được camera an ninh của Trường THPT Bà Điểm ghi lại.

Nữ sinh giằng co với người đàn ông cướp giật tài sản. Ảnh chụp từ clip

Theo đó, chừng 15 giờ 40, em A (học sinh lớp 12) sau khi hết giờ học đã ra cổng trường, lấy điện thoại gọi cho bố mẹ tới đón.

Trong lúc A đang dùng điện thoại, hai người đàn ông đi xe máy sát, cướp giật chiếc điện thoại trên tay em A. Nữ sinh bất ngờ nhưng kịp kéo kẻ cướp giật lại khiến cả hai ngã ra đường, điện thoại rơi xuống đất.

Nữ sinh bị người này quật ngã xuống đường. Ảnh chụp từ clip

Người đàn ông tiếp tục nhặt lấy điện thoại bỏ chạy, trong lúc nữ sinh đeo bám, giằng co và hô hoán.

Cuối cùng, nữ sinh chặn đầu xe, người đàn ông cướp giật đã quật ngã nạn nhân ra đường. Phát hiện, các bảo vệ trường và người dân ùa ra tìm cách bắt cướp.

Khu vực xảy ra vụ cướp giật trước cổng trường cấp 3. Ảnh: NT

Tuy nhiên, do một xe tải chắn lối, hai người đàn ông cướp giật đã kịp thoát đi trước khi các bảo vệ kịp can thiệp. Em học sinh bị mất tài sản may mắn không bị thương tích.

Sáng ngày 22-9, đại diện ban giám hiệu nhà trường xác nhận có vụ việc, nữ sinh đã bị cướp giật một chiếc điện thoại Samsung.

Hai người đàn ông sau đó tẩu thoát. Ảnh chụp từ clip

“Nhà trường đã yêu cầu các em không mang trang sức đắt tiền; khuyến cáo các em không được sử dụng điện thoại khi ra đường nhưng sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra” - người này nói.

Người phụ nữ bán nước gần đó cho biết hai kẻ cướp giật đã đứng canh trước cổng trường. "Tôi cứ ngỡ là họ đón học sinh nhưng không ngờ” – người phụ nữ bán nước tên L nói.

Vụ việc cũng được nhà trường báo với công an xã Bà Điểm. Riêng em học sinh sức khỏe cũng như tâm lý ổn định, sáng vẫn đi học bình thường.

