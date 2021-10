"Nữ quái" thuê người đóng giả chồng để làm chuyện mờ ám

Thứ Năm, ngày 14/10/2021 17:15 PM (GMT+7)

Thanh đã thuê người đóng giả làm chồng mình để "diễn kịch", đút túi gần 3 tỷ đồng.

Nguyễn Phương Thanh tại thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 14/10, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh (SN 1986, trú phường 5, thành phố Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ về các hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan công an, khoảng cuối tháng 5/2021, do nợ nần nên Nguyễn Phương Thanh đã thuê người đóng giả làm chồng mình để ký hợp đồng ủy quyền, rồi làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, Thanh dùng số giấy tờ trên để thế chấp thửa đất 470m2­ thuộc khóm Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu cho một người đàn ông cùng địa phương với giá 700 triệu đồng.

Sau đó, Nguyễn Phương Thanh tiếp tục dùng giấy tờ đất giả nói trên để tiếp tục cầm thửa đất nêu trên cho một người khác với giá 2 tỷ đồng và lãi suất 2%/tháng.

Tuy nhiên, sau khi đưa tiền đầy đủ cho Thanh, bị hại phát hiện giấy tờ đất là giả nên trình báo cơ quan công an.

Qua làm việc, nữ quái này đã thừa nhận toàn bộ hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Đồng thời, cơ quan công an cũng xác minh được thực tế vợ chồng Thanh đã ly dị từ lâu và cả hai đã bán thửa đất 470m2 kể trên­ cho một người khác ở phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/nu-quai-thue-nguoi-dong-gia-chong-de-lam-chuyen-mo-am-502021141017162493.htmNguồn: http://danviet.vn/nu-quai-thue-nguoi-dong-gia-chong-de-lam-chuyen-mo-am-502021141017162493.htm