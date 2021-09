Nữ quái cắt rào vào tiệm tạp hoá, lục lọi lấy đi nhiều tài sản

Thứ Hai, ngày 13/09/2021 14:12 PM (GMT+7)

Lợi dụng giãn cách xã hội, tiệm tạp hóa trên đường Nguyễn Kiệm (P3, Q.Gò Vấp, TPHCM) đóng cửa, một đối tượng nữ cắt rào, đột nhập vào bên trong lúc 4 giờ 5 phút ngày 26-8-2021. Camera cho thấy đối tượng lục lọi rất kỹ và lấy đi nhiều tài sản.

Toàn cảnh tiệm tạp hoá

Theo camera, sau khi đột nhập, đối tượng nữ ngó nghiêng quan sát tìm kiếm rồi như đã quá quen nên thị tiến đến tủ đựng tiền đặt gần cửa ra vào tìm cách cạy mở, moi lấy tiền mặt cất bên trong. Đang hành động, dường như nghi vấn có người thức giấc hay tiệm có gắn camera nên đối tượng ngồi thụp xuống núp thân hình sau kệ chưng đồ hàng.

Thế nhưng, sau đó đối tượng không bỏ đi mà nấp đó thăm dò tiếp. Khi thấy không có gì nguy hiểm, ả đi vào phía trong lấy thêm tài sản khác rồi mới rút ra ngoài.

Hành động trộm cắp diễn ra trong khoảng 6 phút giữa lúc người trong tiệm có lẽ đang ngủ say.

Kẻ gian lục lọi đồ trong tiệm tạp hoá

Chị Lê Thị Kim T. (SN 1982, ngụ Q.Gò Vấp, TPHCM) là chủ tiệm cho biết, tài sản bị mất trộm gồm 12 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động, 1 USB, 42 đô la Mỹ (tổng tài sản khoảng 50 triệu đồng).

Ngoài ra, gia đình còn mất thêm một số giấy tờ quan trọng như giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, 2 thẻ bảo hiểm nhân thọ, thẻ y tế và 4 thẻ ATM trong tài khoản có tiền.

Từ hình ảnh camera thu được, gia đình chủ tiệm nhận diện ra đối tượng thực hiện vụ trộm là một phụ nữ từng đến cửa tiệm mua hàng hóa nhiều lần, có khả năng đề điều nghiên trước.

Đoạn clip ngắn về vụ trộm cắp này, sau đó được người nhà chủ tiệm tải lên Youtube với mong muốn cảnh báo để các tiệm kinh doanh khác cùng nâng cao cảnh giác với trộm cắp trong mùa dịch, đồng thời hy vọng ai nhận diện ra nữ thủ phạm thì báo gia chủ hoặc cơ quan công an.

Chủ tiệm tạp hoá nhận ra kẻ gian là người khách từng mua hàng qua chiếc vòng đeo tay

Mặt khác, gia đình chị T. cũng đã trình báo Công an phường, cung cấp chứng cứ hình ảnh để cơ quan công an sớm vào cuộc điều tra, truy bắt kẻ trộm, giúp ngăn chặn những vụ việc bất an tương tự có thể xảy ra trên địa bàn.

Hy vọng với hình ảnh camera thu được khá rõ nét, thủ phạm trộm cắp sẽ sớm sa lưới pháp luật.

Theo chủ tiệm, vào trưa 27-4-2021, cũng tại cửa tiệm này, lợi dụng lúc chị T. mệt mỏi, ngủ thiếp đi khi đang buôn bán, vào khoảng hơn 14 giờ, kẻ gian cũng đột nhập trộm một số nữ trang vàng, tiền hàng khoảng 120 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân của chị T và giấy cầm cố tài sản.

