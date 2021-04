“Nữ quái” 23 tuổi trộn cần sa vào trà sữa bán cho thanh thiếu niên sẽ bị xử lý thế nào?

Dung khai đã học cách pha chế và mua cần sa từ người bạn, sau đó về xay, pha trộn với trà sữa để bán kiếm lời. "Trà sữa" đặc biệt này được Dung rao bán trên mạng xã hội với mức giá từ 150k - 200k/chai.

Theo thông tin báo chí, hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thái Dung (23 tuổi, ngụ TP Đà Lạt), kẻ đã trộn cần sa vào trà sữa bán cho mọi người.

Bước đầu, tại CQĐT, Dung khai đã học cách pha chế và mua cần sa từ người bạn, sau đó về xay pha trộn với trà sữa để bán kiếm lời. "Trà sữa" đặc biệt này được Dung rao bán trên mạng xã hội với mức giá từ 150.000 - 200.000/chai.

Thông qua Facebook và bạn bè giới thiệu, mỗi ngày Dung bán được khoảng 20 chai. Khi nhận được tin nhắn đặt hàng, Dung lái xe đi giao. Những khách hàng của Dung chủ yếu là thanh niên tại Đà Lạt và một số du khách.

Trước đó, khoảng 12h ngày 19/4, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an TP Đà Lạt kiểm tra ô tô dừng trước một khách sạn trên đường Tô Hiến Thành. Ô tô này do Nguyễn Thị Thái Dung điều khiển. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe có thùng xốp chứa 15 chai trà sữa. Cả 15 chai trà sữa trên đều chứa chất ma túy.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, đây là một thủ đoạn tinh vi và táng tận lương tâm bởi chỉ vì lợi nhuận mà đối tượng đã thực hiện hành vi có thể làm nhiều người nghiện ma túy.

Cơ quan điều tra cần phải làm rõ chất ma túy mà đối tượng đã sử dụng, pha trộn với trà sữa là loại ma túy, hàm lượng và trọng lượng ra sao để có căn cứ xử lý đối tượng này theo quy định của pháp luật. Dựa theo thông tin ban đầu về vụ việc, đối tượng Dung có dấu hiệu phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định tại điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015. Hình phạt cao nhất của tội danh trên có thể là chung thân hoặc tử hình.

Trong khi đó luật sư Vũ Anh Tuấn (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết thêm, cơ quan chức năng sẽ làm rõ lượng ma túy mà đối tượng này đã mua bán là bao nhiêu ở thể lỏng để có căn cứ xác định tội danh và khung hình phạt theo quy định pháp luật. Trường hợp chất mà túy ở thể lỏng có thể tích từ 100ml đến dưới 250 ml thì đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm tù. Ngoài ra, cơ quan công an cần phải mở rộng điều tra xem đối tượng này đã mua chất ma túy ở đâu, có đồng phạm hay không để xử lý theo quy định pháp luật.

Có thể nói rằng, hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy không phải là hành vi hiếm gặp. Tuy nhiên với thủ đoạn hoà trộn chất ma túy vào đồ ăn, nước uống thì quả rất tinh vi, nguy hiểm, có thể gây nghiện cho người khác một cách thụ động khi sử dụng mặt hàng này. Bởi vậy việc cơ quan chức năng sớm điều tra, xử lý nghiêm minh hành vi trên là hết sức cần thiết.

