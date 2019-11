Nữ điều dưỡng bị đánh nhập viện: Công an mời người hành hung lên lấy lời khai

Thứ Ba, ngày 19/11/2019 12:00 PM (GMT+7)

Nữ điều dưỡng bị đánh vẫn trong trạng thái hoảng loạn, mặt sưng nề, hạn chế khả năng nói và há miệng. Lãnh đạo bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 đã thay mặt gửi công văn đến Công an Quận 10 yêu cầu xem xét, điều tra và xử lý nghiêm minh vụ việc.

Theo thông cáo chính thức của BV Nhi Đồng 1 gửi báo đài sáng 19-11, để trả lời rõ hơn vụ việc nữ điều dưỡng trực cấp cứu của BV này bị đánh, hiện nạn nhân vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn, kết quả CT scan cho thấy bị tổn thương vùng đầu mặt, dẫn đến mặt sưng nề, khả năng há miệng và nói chuyện vẫn hạn chế sau 3 ngày bị tấn công. Chị đang được tiếp tục theo dõi tại BV Nhân dân 115.

Khoa Cấp cứu BV Nhi Đồng 1, nơi một nữ điều dưỡng trực bị đánh bởi cha một bệnh nhi - ảnh: ANH THƯ

BV Nhi Đồng 1 cũng tường thuật lại vụ việc theo lời kể của các nhân chứng và hình ảnh camera như sau: lúc 21 giờ ngày 16-11, ông Huỳnh Ngọc C., là cha của bé L, một bệnh nhi hen suyễn vào khám cấp cứu. Bác sĩ chỉ định phun khí dung 2 lần, sau đó về nhà tiếp tục theo dõi và điều trị bằng thuốc. Trong quãng nghỉ giữa 2 lần phun khí dung, bệnh nhi và thân nhân được hướng dẫn đến hàng ghế đợi dành cho bệnh nhi phun khí dung theo quy định nhưng cháu bé có tự chạy lên một giường trống gần đó ngồi chơi.

BV Nhi Đồng 1 đã báo cáo sự việc với Sở Y tế TP HCM, đồng thời họp rút kinh nghiệm để tiếp tục tăng cường các biện pháp an ninh, tăng cường phối hợp với công an địa phương vì sự an toàn của nhân viên y tế và bệnh nhân. Bởi những hành động tương tự ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến nạn nhân còn tác động xấu đến công tác cấp cứu cho bệnh nhân khác.

Do nữ điều dưỡng bị đánh sức khỏe còn yếu và đang hoảng loạn, lãnh đạo BV đã đại diện gửi công văn đến Công an quận 10 "đề nghị xem xét, điều tra và xử lý nghiêm minh hành vi bạo hành nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ của ông Huỳnh Ngọc C".

Ngày 19-11, Công an quận 10 cho biết, sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường 10 (quận 10) đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Công an phường 10 sau đó đã chuyển hồ sơ lên Công an quận 10 điều tra theo thẩm quyền. Cùng ngày, Công an quận 10 đã nhận được đơn của BV Nhi đồng 1 yêu cầu làm rõ vụ người nhà bệnh nhân hành hung điều dưỡng. Công an quận 10 đã mời người đàn ông hành hung điều dưỡng lên trụ sở lấy lời khai phục vụ điều tra. Qua làm việc, bước đầu người này thừa nhận hành vi và tỏ ra hối hận vì đã nổi nóng đánh người.

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/vu-nu-dieu-duong-bi-danh-nhap-vien-bv-nhi-dong-1-de-nghi-cong-an-vao...Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/vu-nu-dieu-duong-bi-danh-nhap-vien-bv-nhi-dong-1-de-nghi-cong-an-vao-cuoc-20191119102153359.htm