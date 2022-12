Nữ chủ nợ cho vay lãi suất lên đến 1.460%/năm

Ngày 9-12, Công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã khởi tố Trần Thị Nga (64 tuổi, ngụ thôn Trường An, xã Ba Động, huyện Ba Tơ) về hành vi cho vay lãi nặng.

Theo hồ sơ, do cần tiền, một số người dân đã tìm đến bà Nga để vay tiền. Tổng số tiền bà Nga đã cho người khác vay là hơn 11 tỉ đồng, với mức lãi suất mỗi khoản vay từ 706% đến 1.460%/năm, qua đó thu lợi bất chính hơn 2,4 tỉ đồng.

Đối tượng Trần Thị Nga. Ảnh Công an cung cấp

Trước đó, ngày 5-12, Công an huyện Ba Tơ cũng đã khởi tố Tăng Hà Dung (36 tuổi, trú thôn Trường An, xã Ba Động, huyện Ba Tơ – con gái bà Trần Thị Nga) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo cơ quan công an, chị Phạm Thị C. (29 tuổi, trú xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ – là giáo viên một trường học trên địa bàn huyện Ba Tơ) có vay tiền của Dung với lãi suất cao. Do không có khả năng trả nợ nên lâu nay chị C. thường tránh né các đối tượng đòi nợ, trong đó có Dung.

Đối tượng Tăng Hà Dung. Ảnh Công an cung cấp

Sau khi phát hiện chị C., đối tượng Tăng Hà Dung đi ôtô đến khống chế, đe dọa chị C. viết giấy nợ và đưa lên ôtô chở đi đến nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như thị xã Đức Phổ, huyện Ba Tơ và TP Quảng Ngãi nhằm gây áp lực để ép chị C. nhận nợ. Nhận được tin báo, Công an huyện Ba Tơ kịp thời giải cứu nạn nhân.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Ba Tơ bắt giữ thêm bà Trần Thị Nga về hành vi cho vay lãi nặng.

