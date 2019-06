Nóng trong tuần: Thiếu úy biên phòng nổ súng vào đồng đội rồi tự sát

Chủ Nhật, ngày 16/06/2019 20:40 PM (GMT+7)

Thiếu úy biên phòng nổ súng vào đồng đội rồi tự sát; Giang hồ vây xe chở công an ở Biên Hòa là những tin nóng nhất tuần qua.

Thiếu úy biên phòng nổ súng vào đồng đội rồi tự sát

Chiều 15/6, ông Nguyễn Văn Vũ - Chủ tịch thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An - cho biết vừa nghe Đồn Biên phòng Bình Hiệp báo cáo vụ việc một sĩ quan đồn này dùng súng bắn bị thương 4 cán bộ tại đồn.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm tên Tạ Quang Đạt, thiếu úy, Đội trưởng Tham mưu tổng hợp Đồn Biên phòng Bình Hiệp.

Khu vực xảy ra sự việc

Đến 21h cùng ngày, sau nhiều giờ cố thủ bên trong trụ sở Đồn Biên phòng Bình Hiệp, dù được lực lượng chức năng kêu gọi bỏ súng ra trình diện nhưng thiếu úy Tạ Quang Đạt, Đội trưởng Tham mưu tổng hợp của đồn, vẫn không chấp hành. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, áp sát vòng ngoài thì nghe nhiều tiếng súng nổ bên trong đồn. Lúc trinh sát đột nhập bên trong thì thấy đối tượng đã gục chết bên khẩu súng AK.

Khuya 15/6, đại úy Vũ Hào Hiệp, Đồn phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp (SN 1984) - người bị đồng đội là thiếu úy Tạ Quang Đạt bắn vào chiều cùng ngày, đã tử vong.

Theo Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, thời gian gần đây, Thiếu úy Đạt có dấu hiệu trầm cảm.

Giang hồ vây xe chở công an ở Biên Hòa

Chiều 12/6, một nhóm gồm 10 người và nhóm khác có 3 cán bộ công an tỉnh Đồng Nai (một người đã về hưu) cùng một chủ doanh nghiệp ăn uống tại 2 phòng VIP gần nhau tại nhà hàng Lam Viên. Hai nhóm đã phát sinh mâu thuẫn khi một người của nhóm công an ói mửa vô tình trúng vào một người của nhóm kia.

Hiện trường vụ giang hồ bao vây xe công an gây náo loạn chiều 12/6

Nhóm 10 người tại phòng VIP 8 có Nguyễn Tấn Lương (ngụ TP Biên Hòa), Lê Võ Trường Hải (ngụ tỉnh Đắk Lắk) cùng 8 người khác. Nhóm 4 người ở phòng VIP 2 gồm ông Phạm Văn Hiền (ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), trung tá Nguyễn Quang Trường (cán bộ Đội Cảnh sát 113), trung tá Đinh Tú Anh (cán bộ Đội Cảnh sát trật tự, Công an Đồng Nai) và đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên trưởng Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Đồng Nai).

Sau khi vụ xô xát được giảng hòa, nhóm công an (trong đó, ông Hiền được xác định là người ói mửa trúng người đối phương) đi 2 ôtô rời quán. Một nhóm người khác đi trên ô tô và xe máy do Lương gọi đến đã bao vây, chặn phía trước và sau ôtô rồi xì lốp xe của nhóm công an. Số người xăm trổ kéo đến càng lúc càng đông bao vây 2 xe trên, không cho di chuyển khiến cả khu vực náo loạn.

Lực lượng cảnh sát nhiều bộ phận đã được điều động đến hiện trường và trật tự sau đó mới được vãn hồi.

Ngày 15/6, Cơ quan Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Ngô Văn Giang (33 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa), là một trong những nghi can huy động giang hồ bao vây xe chở công an. Đối tượng Giang bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Giang là nghi can lôi kéo những đối tượng xăm trổ bao vây xe chở công an do mâu thuẫn và xô xát sau cuộc nhậu tại quán Lâm Viên ở xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa.

Vụ nữ sinh giao gà bị giết: Mẹ nạn nhân nghĩ Vì Văn Toán không dám hại con mình

Liên quan vụ nữ sinh giao gà bị giết ở Điện Biên, theo một nguồn tin, đối tượng Vì Văn Toán - kẻ được cho là cầm đầu vụ án đã khai rằng, bà Trần Thị Hiền - mẹ ruột của nạn nhân C.T.M.D nợ Toán khoảng 300 triệu đồng.

Do đó, nhóm của Toán cùng Bùi Văn Công và các đồng phạm khác đã tìm cách bắt giữ nữ sinh C.T.M.D nhằm gây sức ép với bà Hiền để đòi tiền nợ.

Các đối tượng trong vụ án và hiện trường nơi phát hiện thi thể nữ sinh C.T.M.D

Cũng theo nguồn tin này, Toán còn khai, sau khi nhóm Công bắt giữ nữ sinh C.T.M.D, nhóm này đã liên lạc với mẹ ruột của nạn nhân để thông báo tình hình, đồng thời nhắn với bà Hiền rằng “con bà đã nằm trong tay bọn tôi” nhằm ép bà này phải trả tiền.

Theo lời khai của Toán, bà Hiền cho rằng nhóm này không dám “hại” con gái mình nên không có “động tĩnh” gì về việc trả tiền.

Bên cạnh đó, quá trình bắt giữ nữ sinh C.T.M.D, Công, Vương Văn Hùng và nhiều đối tượng khác đã thay nhau xâm hại nữ sinh D khiến sức khỏe nạn nhân suy kiệt.

Tại nhà Công, khi nhận thấy nạn nhân D đã suy kiệt sức lực, Toán và các đối tượng bàn nhau phải “giải quyết” nữ sinh này để bịt đầu mối. Sau đó, chúng sát hại nạn nhân và để thi thể ở khu vực chăn nuôi của một căn nhà hoang, gần nhà Công.

Các đối tượng khai, việc sát hại nạn nhân C.T.M.D. không nằm trong kế hoạch ban đầu của chúng.

Chủ quán cơm tạt chảo dầu đang sôi vào hàng xóm

Ngày 13/6, Công an quận 3, TP.HCM đang lập hồ sơ xử lý đối với bà Hồ Thị Mỹ Hạnh (55 tuổi, quận 3) về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là chị Đặng Thị Ngọc Ly (49 tuổi, hàng xóm của bà Hạnh).

Quán cơm bà Hạnh sát nhà bà Ly

Trước đó, trưa 7/6, cha chị Ly đang ở nhà tại đường Trần Quốc Toản (phường 8, quận 3) thấy một ô tô đậu trước quán cơm nhà bà Hạnh có lấn qua trước nhà mình nên nhắc nhở. Sau đó, giữa cha chị Ly và bà Hạnh có xảy ra cự cãi lớn tiếng, xô xát nhau.

Thấy cha bị hàng xóm tấn công, chị Ly chạy ra can thiệp thì bị bà Hạnh hất nguyên chảo dầu đang sôi ùng ục vào người chị Ly.