Nóng trong tuần: Nợ nần túng quẫn, Phó giám đốc công ty gỗ cướp ngân hàng

Nợ nần túng quẫn, Phó giám đốc công ty gỗ cướp ngân hàng

Vào lúc 14h18 ngày 14/11, 1 nam thanh niên trùm kín mặt cầm dao xông vào trụ sở Agribank thị xã Cửa Lò, Nghệ An rồi khống chế, uy hiếp nhân viên ngân hàng để thực hiện cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh tại Cơ quan điều tra.

Trong lúc đối tượng lục lọi tìm tài sản, dưới sự chống trả của nhân viên ngân hàng, đối tượng không lấy được tài sản mà bỏ chạy thoát thân. Quá trình bỏ chạy, đối tượng dùng dao đe dọa những người truy đuổi, rồi lên 1 chiếc xe mô tô Wave màu đen – xám, biển số bịt băng dính màu đen để bỏ chạy.

Chỉ sau 24h xảy ra vụ cướp, công an đã bắt được đối tượng gây án là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995) trú tại phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An khi lẩn trốn tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ 1 xe mô tô Wave màu đen – xám BKS 37B2- 74345, 1 con dao, 1 điện thoại di động, 1 áo khoác màu đỏ, 1 đôi giày thể thao màu đen sọc trắng.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Quá trình điều tra bước đầu xác định đối tượng Tuấn Anh chưa có tiền án, tiền sự; hiện đang là Phó Giám đốc của Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu và làng nghề Phố Hải. Do nợ nần túng quẫn nên Tuấn Anh nảy sinh ý định thực hiện hành vi Cướp tài sản tại ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Thượng uý công an bị đâm tử vong khi bắt kẻ mua bán ma tuý

Trần Trọng Bảo tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Ngày 13/11, thượng úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi (Nghi Xuân), phát hiện Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi, ngụ thôn 1, ngụ xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình tiếp cận đối tượng để kiểm tra, thượng uý Hiếu bất ngờ bị Trần Trọng Gia Bảo dùng hung khí tấn công gây thương tích nặng.

Mặc dù đã được các y, bác sĩ tận tình nỗ lực cứu chữa, đồng đội, gia đình và người thân hết lòng chăm sóc song do vết thương quá nặng, thượng úy Trần Trung Hiếu đã hi sinh vào hồi 6 giờ 35 phút ngày 17/11.

Ngày 17/11, Đại tướng Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với chiến sĩ Trần Trung Hiếu.

Tại cơ quan công an, đối tượng Bảo khai nhận do sử dụng ma túy thời gian dài, thần kinh không ổn định nên khi bị phát hiện nhận "hàng" từ một người khác, Bảo đã dùng kéo đâm anh Hiếu tử vong.

Sau khi bán dâm giá 2 triệu đồng, đe dọa ép khách mua dâm trả thêm 3 triệu đồng

Ngày 16/11, Công an quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hai người gồm: Nguyễn Khắc Hiền (32 tuổi) và Vũ Kim Nhung (31 tuổi) về tội Cưỡng đoạt tài sản. Riêng Hiền còn bị khởi tố thêm về tội Môi giới mại dâm.

Chân dung Nhung và Hiền. Ảnh CA

Theo cơ quan chức năng, Nhung và Hiền quen nhau qua mạng xã hội. Giữa tháng 7/2023, do thiếu tiền tiêu xài, Nhung đã nảy sinh ý định đi bán dâm. Hiền đề nghị được giúp Nhung tìm khách mua dâm.

Trưa 6/11, anh T (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thấy bài đăng trên mạng của Hiền nên nhắn tin theo số điện thoại ở bài đăng. Anh T được Hiền báo giá 2 triệu đồng/lượt mua dâm, địa điểm tại phố Thái Hà (quận Đống Đa). Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, tại địa điểm đã hẹn, anh T và Nhung mua bán dâm. Trước khi quan hệ, anh T thanh toán 2 triệu đồng như thỏa thuận. Sau khi xong việc, Nhung đòi anh T thêm 3 triệu đồng nhưng người đàn ông không đồng ý.

Hiền và Nhung chửi bới, đe dọa, ép anh T phải trả nốt 3 triệu đồng mới thả cho về. Vì lo sợ, anh T đã chuyển 3 triệu đồng cho Hiền và được thả về. Ngay sau đó, nạn nhân đến trình báo Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.

Nhốt "gái dịch vụ" tại cửa hàng quần áo, cô gái trẻ bị truy nã

Ngày 17/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức (TP Hà Nội) đang truy nã Nguyễn Thị Trang (24 tuổi, trú tại huyện Hoài Đức) về tội Giữ người trái pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, Đặng Đạt Đích (29 tuổi) quản lý một số "gái dịch vụ" hoạt động tại khu vực xã Vân Côn, huyện Hoài Đức. Do có một số nhân viên bỏ trốn trong khi đi làm, Đích cùng đồng bọn đã tìm và đánh đập những người này.

Nguyễn Thị Trang bị truy nã. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra xác định Trang biết việc này nên đưa các cô gái này ra cửa hàng bán quần áo của Trang để trông giữ, không cho đi đâu.

Ngày 15/8, Công an huyện Hoài Đức khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang với tội Giữ người trái pháp luật. Tuy nhiên, Trang đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không rõ tung tích ở đâu, nên công an phát lệnh truy nã.

