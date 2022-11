Ám ảnh vụ 3 con gái tẩm xăng đốt mẹ chỉ vì đất đai

Trao đổi với Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an huyện Yên Mỹ cho biết, sau khi sự việc xảy ra, thấy có dấu hiệu phức tạp nên cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp thụ lý vụ án để điều tra. Theo một nguồn tin riêng, hiện nay cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang thu thập các chứng cứ, tài liệu, lời khai của những người liên quan để giải quyết sự việc theo đúng quy định của pháp luật.