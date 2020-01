Nóng trong tuần: Tiết lộ không ngờ về lý lịch của giang hồ sống ảo Trường “con” Nam Định

Chủ Nhật, ngày 12/01/2020 19:00 PM (GMT+7)

Trước khi bị bắt vì mua bán ma túy, Trường “con” Nam Định nổi tiếng trên mạng xã hội không kém Khá “bảnh”, Quang “Rambo” hay Dương Minh Tuyền.

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Chân dung giang hồ sống ảo Trường “con” Nam Định

Hình ảnh Trường "con" livestream để giải quyết hiểu lầm với Khá "bảnh".

Ngày 3/1, tại khu vực bản Muối Mác, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An), Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm: Nguyễn Thị Phương (SN 1986, trú tỉnh Nghệ An); Trịnh Xuân Trường (tên thường gọi là Trường “con” Nam Định; SN 1972, trú tỉnh Nam Định) và Phạm Lý Vũ Duy (SN 1984, trú tỉnh Bạc Liêu).

Trước khi bị bắt vì mua bán ma túy, Trường “con” Nam Định nổi tiếng trên mạng xã hội không kém Khá “bảnh”, Quang “Rambo” hay Dương Minh Tuyền.

Trường "con" xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh một giang hồ đầy hình xăm trổ, đeo dây chuyền và vòng tay to màu vàng, đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen với bộ ria mép kiểu cách.

Trong nhiều lần livestream, Trường "con" thường xuyên rao giảng đạo đức, nói anh ta không bao giờ sử dụng ma túy như "Anh chỉ muốn dặn các em đúng một câu như thế này: Chơi gì cũng được, không được chơi đá, chơi cỏ, chơi kẹo, chơi ke, không bao giờ nghiện. Nó sẽ làm hỏng hết cái đầu của mình, sẽ không còn minh mẫn. Anh có chơi đâu, anh cầm anh vứt đi luôn”. Rao giảng là vậy, nhưng chính giang hồ mạng này lại sa lưới bởi ma túy.

Cuộc sống trên mạng xã hội là vậy, nhưng tại quê nhà, Trịnh Xuân Trường lại vô cùng yên ắng và ít được biết đến.

Theo lãnh đạo xã Xuân Tân (Xuân Trường, Nam Định), đối tượng Trường tại địa phương rất kín tiếng và không có điều tiếng gì. Trường là anh cả trong một gia đình có 3 anh em, gia đình Trường làm nông và không kinh doanh thêm. Trong hồ sơ tại địa phương, đối tượng này cũng không thuộc diện bị theo dõi hay từng phạm tội.

Tiết lộ kinh hoàng vụ phát hiện 9 bộ xương người ở Tây Ninh

Hiện trường vụ việc.

Sáng 9/1, anh Đinh Văn Phong (ngụ tổ 2, ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu) phát hiện dưới ao nuôi ba ba (đã bỏ trống, không còn nuôi) phía sau nhà anh có 2 bộ hài cốt trong túi vải đã bị đốt cháy nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an xã Phước Thạnh, Công an huyện Gò Dầu có mặt phối hợp với Viện khoa học hình sự (C09), Bộ Công an, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh triển khai nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và làm rõ vụ việc.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 2 bộ hài cốt đựng trong bao vải đã bị đốt và 7 bộ hài cốt được phát hiện trong nhà bà Cao Thị Cẩm Vân (SN 1957, cô của anh Phong) và mời một số người liên quan đến làm việc.

Làm việc với công an, bà Vân cho hay, khoảng 5 - 6 năm trước, ông X. (chồng bà Vân) nói với bà có người cần mua bộ hài cốt giá 100 triệu đồng nên ông đã đi tìm, mua bộ hài cốt tại Đắk Lắk rồi đem về nhà nhưng không bán được. Đầu năm 2019, ông X. bệnh nặng. Trước khi chết, ông tiết lộ cho bà Vân là có 2 sọ người tại hồ nước, nếu có người mua thì bán.

Sau khi ông X. chết khoảng 4 tháng, bà Vân lấy 2 sọ, xương người đem vứt xuống hồ tại đám tràm gần nhà. Ngoài ra, bà Vân cho biết không biết gì về lai lịch của 7 bộ xương còn lại. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang lấy lời khai các nhân chứng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị quyết định không khởi tố vụ phát hiện 9 bộ hài cốt được phát hiện trong nhà dân ở xã Phước Thạnh vì người liên quan đã chết.

Tuyên án vụ gài ma túy hãm hại người tình

Bị cáo Vân và Vững tại tòa

Ngày 8-1, TAND quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đã tuyên án sơ thẩm đối với vụ án ném ma tuý vào xe người tình.

Theo đó, Toà tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vân (SN 1982, Chỗ ở: Khu Ciputra, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) 5 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý, 1 năm 6 tháng tù tội Vu khống, tổng hình phạt 6 năm 6 tháng tù.

Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Vững (SN 1978, nguyên là Thượng úy, công tác tại Cục cảnh sát phòng chống buôn lậu bộ công an) 6 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý, 1 năm tù tội vu khống, tổng hình phạt là 7 năm tù.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Vân và anh Nguyễn Văn Thiện (44 tuổi, doanh nhân) sống với nhau như vợ chồng. Do mâu thuẫn và tranh chấp tài sản, Vân nảy ý định bỏ ma túy vào ôtô để hãm hại bạn trai.

Nghe Vân tâm sự, Vững đồng ý cùng thực hiện kế hoạch để được trả công 1 tỷ đồng.

Ngày 21/10/2016, Vân báo cho Vững địa chỉ nơi 2 người sống chung kèm biển số ô tô của anh Thiện. Cùng ngày, một người đàn ông mang ma túy đến để ở gốc cây. Sau đó, Vân lấy ma túy bỏ vào cốp trước ghế phụ. Nhận tín hiệu từ Vân, Vững báo cho cán bộ Trung đoàn CSCĐ Hà Nội về việc ôtô của anh Thiện có ma túy.

Tối 28/10/2016, anh Thiện lái xe chở Vân đến quận Nam Từ Liêm thì bị cảnh sát kiểm tra, tạm giữ.

Sau một tuần bị tạm giữ, anh Thiện được thả vì công an không đủ căn cứ chứng minh người này tàng trữ ma túy.

Nghi ngờ bị người tình hãm hại, anh Thiện đã thu thập, cung cấp bằng chứng để cơ quan công an bắt Vân.

Cụ ông 70 tuổi vác dao chém cả nhà em gái, 3 người trọng thương

Ngày 6/1, tại xóm Đình (thôn 5 xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội), một cụ ông hơn 70 tuổi đã cầm dao sang nhà em gái và chém bị thương 3 người trong gia đình.

Một người dân tại xóm Đình cho hay, cụ ông này cầm dao sang nhà em gái quát tháo rồi chạy đến chém trọng thương em gái. Sau đó lao lên tầng chém người trên tầng trệt. Đúng lúc ông ta chạy xuống thì cháu trai ở dưới hô cứu cũng bị ông ấy chém đứt ngón tay.

Liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo Công an xã Chàng Sơn xác nhận, trên địa bàn có xảy ra một vụ cụ ông 70 tuổi chém trọng thương 3 người.

Ngay sau đó, các nạn nhân được sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Đến 17h30 ngày 6/1, Công an xã Chàng Sơn đã bàn giao nghi phạm cho cơ quan Công an huyện Thạch Thất để điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/nong-trong-tuan-tiet-lo-khong-ngo-ve-ly-lich-cua-giang-ho-son...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/nong-trong-tuan-tiet-lo-khong-ngo-ve-ly-lich-cua-giang-ho-song-ao-truong-con-nam-dinh-1049416.html