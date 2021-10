Nóng trong tuần: Thiếu nữ 14 tuổi tham gia đường dây bán dâm, thác loạn trong khách sạn

Chủ Nhật, ngày 24/10/2021 19:00 PM (GMT+7)

Thiếu nữ 14 tuổi tham gia đường dây bán dâm, thác loạn trong khách sạn; Thảm án kinh hoàng ở Bắc Giang, 3 người trong một gia đình bị sát hại;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Nữ sinh 14 tuổi bán dâm, thác loạn trong khách sạn

Trinh và Ly (tóc ngắn) tại trụ sở công an

Ngày 20/10, Công an thành phố Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Mai Ly (SN 1997) và Phí Thị Việt Trinh (SN 1996) về hành vi môi giới mại dâm.

Gái bán dâm trong đường dây của 2 tú bà 9X là các học sinh, sinh viên hoặc một số đối tượng ham chơi, đã bỏ học có độ tuổi chủ yếu từ 14 - 18. Tùy nhu cầu của khách hàng, 2 tú bà sẽ bố trí địa điểm cho đối tượng mua dâm ăn uống, thậm chí sử dụng trái phép chất ma tuý, sau đó quan hệ tình dục với đối tượng nữ bán dâm.

Trước đó, ngày 12/10, lực lượng công an phát hiện 10 đối tượng gồm 5 nam, 5 nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và mua, bán dâm tại khách sạn Shanghai (phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, Trinh và Ly trực tiếp môi giới bán dâm với khách nam, giá từ 2 - 3 triệu đồng/lần. Số tiền khách trả, 2 “tú bà” hưởng lợi 50%, còn lại chi trả cho các đối tượng bán dâm.

Thảm án kinh hoàng ở Bắc Giang, 3 người trong một gia đình bị sát hại

Trần Văn Hiếu (ảnh nhỏ) và căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Sáng 22/10, Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) nhận tin báo tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang xảy ra vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Quá trình điều tra, ban đầu cơ quan công an xác định nghi phạm Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú xã Tân Thanh, hộ khẩu tại tỉnh Lạng Sơn) đã ra tay sát hại bố, mẹ và em gái ngay tại sân nhà. Gây án xong, Hiếu lấy xe máy của bố bỏ trốn.

Ngày 24/10, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã bị can đối với Trần Văn Hiếu về tội Giết người.

Đến chiều tối cùng ngày, các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Hiếu khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phận huyện Bảo Hà (Lào Cai).

Tiết lộ bảng giá bao nuôi Sugar Baby trong đường dây mại dâm ở Hà Nội

Đối tượng Hà Trọng Thắng và một Sugar Baby cung cấp thông tin cho Thắng để được môi giới bán dâm cho Sugar Daddy

Liên quan đến vụ triệt phá group Sugar Baby ở Hà Nội, ngày 20/10, Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Trọng Thắng (SN 1993, quê Quảng Nam) về hành vi Môi giới mại dâm.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an xác định có 10 Sugar Baby và 2 Sugar Daddy tham gia vào nhóm mại dâm do Thắng thành lập.

Thắng là người trực tiếp môi giới, “chào hàng” đến các Sugar Daddy có nhu cầu mua dâm. Sugar Baby sau khi môi giới thành công sẽ phải cắt phế cho Thắng số tiền vài triệu đồng. Đối với Sugar Daddy, Thắng thoả thuận sau khi môi giới thành công thì phải trả tiền công là 2 triệu đồng.

Gói “bao nuôi” mà tú ông 9X đưa ra có mức giá từ 15 - 20 triệu đồng cho khoảng từ 4 - 8 lần gặp mặt “tình cảm” trong tháng.

Người đàn ông bị truy sát tử vong giữa phố Hà Nội

4 đối tượng Việt Anh, Hoàng Anh, Luật và Cường bị bắt giữ

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ 4 đối tượng gây ra vụ giết người tại phố Hương Viên, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Việt Anh (SN 2002); Trần Văn Luật (SN 2002); Nguyễn Tiến Cường (SN 2004) và Nguyễn Hoàng Anh (SN 2004).

Quá trình điều tra, PC02 xác định, trước đó, Việt Anh bị mất xe máy và nghi ngờ N.M.V (SN 1978) ở cùng khu trọ lấy trộm. Khoảng 2h ngày 21/10, cả nhóm đi chơi về khu trọ thì thấy V. và H.T.D (SN 1975, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội), liền lao vào dùng hung khí đuổi đánh.

Truy đuổi đến phố Hương Viên, Việt Anh cầm tuýp sắt gắn dao bầu đâm trúng lưng của D. Nạn nhân chạy đến trước cổng Công an phường Đồng Nhân thì bị ngã ngồi xuống. Sau đó, cả nhóm xông vào dùng tuýp sắt, đấm, đá, hành hung anh D. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Xô xát với em gái, anh đổ xăng đốt nhà khiến cả hai tử vong

Ngõ dẫn vào nhà bà N., nơi xảy ra vụ việc khiến 2 người tử vong

Ngày 24/10, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát trong một gia đình khiến 2 anh em ruột tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 22/10, tại nhà bà T.T.N (SN 1934, ở thôn Nghĩa, thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng) đã xảy ra việc xô xát giữa chị V.T.T (SN 1972) và anh V.X.S (SN 1969). Cả hai đều là con của bà N.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, trước khi xảy ra vụ việc, anh S. và chị T. đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Lúc này, anh S. đã đổ xăng xung quanh sân nhà bà N.

Do anh S. cầm khò ga trên tay nên không ai dám xông vào can ngăn, đến khi ngọn lửa bùng lên ôm trọn 2 anh em khiến tử vong.

