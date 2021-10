Nóng trong tuần: Cuốc khách của bé gái 14 tuổi và 3 “chân dài” lật tẩy ổ mại dâm

Chủ Nhật, ngày 17/10/2021 19:00 PM (GMT+7)

Án mạng kinh hoàng ở An Giang, 2 người chết, 1 người bị thương; Cuốc khách của bé gái 14 tuổi và 3 “chân dài” lật tẩy ổ mại dâm;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Cuốc khách của bé gái 14 tuổi và 3 “chân dài” lật tẩy ổ mại dâm

Hai “tú ông” Hậu và Kiểm tại trụ sở công an

Tối 11/10, Công an phường Ninh Khánh phối hợp với Công an TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình kiểm tra nhà nghỉ Kiều Anh (số nhà 420, đường Trần Hưng Đạo, phố Khánh Bình, phường Ninh Khánh). Qua kiểm tra, phát hiện tại 4 phòng của nhà nghỉ có 4 cặp đôi thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, Trương Văn Hậu (SN 1994, là quản lý nhà nghỉ Kiều Anh) nhận được điện thoại của 1 người đàn ông hỏi về việc có nhu cầu tìm 4 cô gái để mua dâm.

Hậu sau đó gọi điện cho Đỗ Ngọc Kiểm (SN 1991) là quản lý của 4 cô gái bán dâm, trong đó có 1 bé gái mới 14 tuổi. Hai bên thoả thuận 4 cô gái này sẽ “đi khách” với giá 500.000 – 1 triệu đồng/lượt.

Công an TP.Ninh Bình đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng trên về hành vi tổ chức mua, bán dâm và môi giới mại dâm.

Án mạng kinh hoàng ở An Giang, 2 người chết, 1 người bị thương

Nghi phạm Nguyễn Thanh Cường (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ án mạng

Tối 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Cường (SN 1987, trú xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.

Trước đó, vào sáng 10/10, chị Ca Thị Sang (SN 1974, ở cách nhà Cường khoảng 50m) đang ngồi giặt quần áo trước sân nhà, Cường cầm cây xâm gạo xông tới đâm nhiều nhát vào người chị Sang khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tiếp đó, Cường bỏ đi một đoạn thấy anh Nguyễn Văn Hận (SN 1985, trú cùng xóm) đang ngồi câu cá bên bờ sông, liền xông đến đâm anh Hận nhiều nhát khiến nạn nhân phải nhảy xuống sông để thoát thân.

Chưa dừng lại, Cường quay lại chỗ chị Sang đang nằm và đâm ông Ca Văn Thời (SN 1952, bố chị Sang).

Sau khi gây án xong, Cường bỏ đi về nhà thì bị mọi người bắt giữ và báo công an. Ông Thời và anh Hận được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông Thời đã tử vong.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Cường khai, có uống rượu rồi đi ngủ, đến lúc tỉnh lại thì thấy mình ở công an.

Đánh người xúc phạm cố ca sĩ Phi Nhung, YouTuber ASin bị công an mời làm việc

Nhóm người đến nhà trọ đánh dằn mặt anh Linh

Ngày 7/10, chủ tài khoản YouTube “ASin – Kết nối yêu thương” - Phạm Đức Trung (còn gọi là ASin, 44 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), đã cùng với 3 người bạn tìm đến một phòng trọ ở xã Bình Hòa, huyện Châu thành để gặp anh Nguyễn Ngọc Linh (34 tuổi). Do trước đó, anh Linh đã đăng một đoạn clip trên TikTok có nội dung xúc phạm cố ca sĩ Phi Nhung.

Tại đây, nhóm này đã tra hỏi anh Linh. Sau đó, Trung tát 2 cái vào mặt anh này. Toàn bộ diễn biến vụ việc được nhóm của Trung quay phim lại và đăng lên kênh “ASin – Kết nối yêu thương”.

Sau khi đăng tải, clip đã thu hút hơn 500 bình luận, đa phần là thể hiện sự phẫn nộ, bức xúc đối với thái độ ứng xử thiếu văn hóa và bạo lực của nhóm người đánh nam thanh niên.

Tại cơ quan công an, Trung đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và nhóm đối tượng đi cùng.

Công an huyện Châu Thành đã đề nghị xử phạt đối với Phạm Đức Trung về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”. Còn 3 người cùng đi với Trung sẽ bị xử phạt về hành vi “Ra đường không thật sự cần thiết”.

Người đàn ông tử vong tại phòng bếp trong tình trạng mất “của quý”

Lực lượng công an phong toả hiện trường nơi phát hiện ông Y. tử vong

Khoảng 19h ngày 12/10, hàng xóm phát hiện ông P.Đ.Y (SN 1971, trú xã Hán Đà, huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái) tử vong ở phòng bếp tại nhà riêng trong tình trạng bị mất dương vật.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong toả hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông Tăng Thành Công, Chủ tịch UBND xã Hán Đà cho biết, nạn nhân có vợ và 2 người con. Vợ và con ông Y. đều đang ở Bệnh viện Việt Đức (TP.Hà Nội) vì có một người con ông Y. bị tai nạn từ trước. Ông Y. không có điều tiếng gì tại địa phương, thỉnh thoảng có uống rượu.

Hoa hậu trộm đồng hồ Rolex hơn 2 tỉ khi qua đêm ở nhà bạn trai

Hình ảnh Hoa hậu Lã Kỳ Anh và tang vật vụ án

Ngày 12/10, Công an quận 3, TP.HCM đang tạm giữ Lã Thị Anh (31 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Anh còn được biết đến với tên Lã Kỹ Anh, từng đăng quang Miss Vietnam Continents 2018 tại Mỹ.

Qua điều tra ban đầu, Anh và anh N.M.T quen nhau qua Facebook, sau đó dần trở nên thân thiết. Trong một lần qua đêm tại nhà anh T., được người yêu giới thiệu bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu, trong đó có chiếc Rolex hơn 2 tỉ đồng, Anh đã lên kế hoạch đánh tráo.

Nữ hoa hậu đã nhờ bạn tìm mua đồ nhái với giá hơn 13 triệu đồng. Ngày 11/9, Kỳ Anh đến nhà người yêu, tranh thủ lúc anh T. ngủ say, cô lén đánh tráo đồng hồ. Vài ngày sau, anh T. phát hiện chiếc đồng hồ Rolex của mình bị đánh tráo nên đến công an trình báo.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 3 đã mời Anh đến trụ sở làm việc. Tại đây, hoa hậu thừa nhận hành vi của mình. Cô cho hay, do thua lỗ trong việc đầu tư tiền ảo nên trộm đồng hồ để bán lấy tiền trả nợ.

