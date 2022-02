Diễn biến đau lòng vụ bố chồng bắn chết con dâu rồi tự sát

Chủ Nhật, ngày 27/02/2022 14:16 PM (GMT+7) Chia sẻ

Quá trình điều tra bước đầu cho thấy, nguyên nhân là do mâu thuẫn bộc phát giữa ông Thắng và chị Xuân. Cách đây mấy hôm, ông Thắng có dọa nạt cháu nội 3 tuổi, sau đó giữa bố chồng và con dâu xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 27/2, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc Nguyễn Đình Thắng (SN 1960) dùng súng tự chế bắn chết con dâu.

Như Báo Điện tử CAND đã đưa tin, khoảng 16h chiều 26/2, tại thôn Chúa Lải, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, Nguyễn Đình Thắng đã dùng súng tự chế bắn con dâu là Lự Thị Xuân (SN 1995). Sau khi gây án, Thắng dùng chính khẩu súng gây án để tự sát.

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường.

Nhận được thông tin về vụ việc, Công an xã Thanh Vận đã có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp Công an huyện Chợ Mới tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Bắc Kạn đã giao Văn phòng Cơ quan CSĐT chủ trì, phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ vật chứng và điều tra làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra bước đầu cho thấy, nguyên nhân là do mâu thuẫn bộc phát giữa ông Thắng và chị Xuân. Cách đây mấy hôm, ông Thắng có dọa nạt cháu nội 3 tuổi, con của chị Xuân, sau đó giữa bố chồng và con dâu xảy ra xô xát. Chị Xuân đã gọi điện thoại cho chồng (đang làm ăn xa) để giải quyết, tuy nhiên chồng không về được nên chị đã gọi báo Công an xã. Công an xã Thanh Vận sau đó đã có mặt, lập biên bản về sự việc nêu trên.

Khẩu súng tự chế đối tượng dùng gây án và tự sát.

Được biết, ông Thắng có 2 vợ với 6 người con, tất cả đều ở riêng và cùng trong thôn Chúa Lải. Bản thân ông làm nông, chưa có tiền án, tiền sự nhưng hay uống rượu. Chiều 26/2, khi vợ đang trông cháu nội, chị Xuân đang làm nương (phía sau nhà sàn của đối tượng), Nguyễn Văn Thắng đã dùng súng tự chế bắn con dâu. Thấy chị Xuân gục xuống, đối tượng cũng dùng súng tự bắn vào bụng, tử vong tại chỗ, ngay trong nhà sàn của mình.

Về phần chị Xuân, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường. Gia đình chị mới làm nhà chưa lâu (cách nhà đối tượng 30m) và cũng chưa kịp hoàn thiện. Quá trình khám nghiệm, lực lượng Công an đã thu giữ 4 viên đạn, gồm 2 viên đạn đã bắn và 2 viên trong túi áo đối tượng. Đồng thời thu giữ thêm trong nhà sàn 1 báng súng... Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Kạn điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/dien-bien-dau-long-vu-bo-chong-ban-chet-con-dau-roi-tu-sat-i6453...Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/dien-bien-dau-long-vu-bo-chong-ban-chet-con-dau-roi-tu-sat-i645382/