Bao vây căn nhà giữa phố Hà Nội bắt nghi phạm dùng búa tấn công 2 chị em ở Bình Thuận

Thứ Sáu, ngày 05/06/2020 11:16 AM (GMT+7)

Nhận tin báo nghi phạm dùng búa tấn công 2 chị em ở Bình Thuận đang lẩn trốn trong một căn nhà trên phố Kim Mã, Hà Nội, lực lượng công an đã bao vây, giăng lưới truy bắt đối tượng.

Lực lượng chức năng huy động xe thang, giăng lưới truy bắt đối tượng.

Sáng 5/6, một lãnh đạo Công an quận Ba Đình, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa bắt giữ nghi phạm tấn công 2 chị em ở quán cà phê ở Bình Thuận hôm 2/6.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Công an quận Ba Đình nhận tin báo có một đối tượng trốn truy nã đang lẩn trốn tại một ngôi nhà cao tầng, là nhà dân trong ngõ 51 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình.

Qua xác minh, Công an quận Ba Đình xác định đối tượng đang lẩn trốn thuộc diện đặc biệt nguy hiểm. Lực lượng công an đã bố trí lực lượng bao vây, giăng lưới, huy động xe thang phong toả ngôi nhà nói trên để truy bắt đối tượng.

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc lực lượng công an bao vây ngôi nhà.

Liên quan đến vụ việc, cùng ngày, một lãnh đạo Công an phường Kim Mã cho biết, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ được đối tượng vào lúc 8h30 sáng cùng ngày.

Trước đó, theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, vào 5h46 ngày 2/6, một người đàn ông mặc áo khoác xanh, đeo găng tay và mang khẩu trang bước vào quán cà phê nằm trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Xuân An, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đối tượng đã dùng búa mang theo trong túi xách tấn công chị Đ.T.KT (SN 1985, chủ quán) và em trai là anh Đ.H (SN 1994) khiến 2 người trọng thương. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

