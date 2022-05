Nóng trong tuần: Hot girl bất động sản khai gì sau khi lừa gần 8 tỉ đồng

Hot girl bất động sản khai gì sau khi lừa gần 8 tỉ đồng

Âu Thị Thanh Hằng. (Nguồn: Báo Nghệ An).

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự Âu Thị Thanh Hằng (SN 1996, trú phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Hằng có vẻ ngoài xinh đẹp như hot girl, thường xuyên đăng ảnh chụp cùng xế sang trên trang cá nhân.

Tại cơ quan công an, Hằng khai nhận, do thấy trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đất đang “sốt”, nhiều người dân đầu tư và kinh doanh bất động sản, nên Hằng đã tự tạo cho mình “vỏ bọc” là một doanh nhân bất động sản thành đạt để kêu gọi “chung vốn” từ các nhà đầu tư.

Hằng đã tự làm hợp đồng đặt cọc mua bán đất, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi chuyển cho những người bỏ vốn đầu tư đất với mình.

Với thủ đoạn trên, Hằng đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả để lừa đảo chị P.T.M.H. (SN 1991, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) với số tiền gần 8 tỉ đồng.

Vợ giết chồng, giấu xác dưới ao hơn 4 tháng

Bị can Sơn Thị Hồng. (Ảnh công an cung cấp)

Chiều 14/5, bà S.T.H. (ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đã đến công an xã đầu thú về việc bà đã giết chồng là ông L.V.T. rồi giấu thi thể dưới ao nước cạnh nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an đến hiện trường xác minh và bơm nước tát ao để tìm thi thể. Tại vị trí Hồng khai nhận giấu xác chồng, lực lượng công an phát hiện 1 khúc xương, 1 dây thắt lưng nam và 1 quần jeans.

Hồng khai nhận, đợt Tết Nhâm Dần vừa qua, sau khi đi nhậu về ông T gây sự với Hồng. Thấy vợ cầm dao, ông T thách thức: “Mày dám chém tao không... ngon chém đi”.

Do thường xuyên bị chồng đánh đập mỗi lần nhậu say, không kìm được tức giận, lại bị thách thức nên Hồng cầm dao chém vào người T, dẫn đến tử vong. Gây án xong, Hồng buộc cục sắt vào người chồng rồi kéo xác giấu xuống ao phía sau nhà.

Điều tra lại vụ án liên quan đến mẹ nữ sinh giao gà

Bị cáo Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh C.T.M.D.

Chiều 19/5, sau 2 ngày xét xử, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Điện Biên trong vụ án Mua bán trái phép chất ma túy liên quan tới bị cáo Trần Thị Hiền (47 tuổi, mẹ của nữ sinh giao gà C.T.M.D.) để điều tra lại.

HĐXX TAND Cấp cao nhận định, do việc điều tra cấp sơ thẩm không đầy đủ, vụ án còn nhiều vấn đề chưa được chứng minh, làm rõ, nên HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị Hiền, cũng như đề nghị của đại diện VKS nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, huỷ phần án sơ thẩm đối với bị cáo Hiền và chuyển hồ sơ cho VKS nhân dân tỉnh Điện Biên điều tra lại.

Đối với các bị cáo như Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Vì Văn Toán và Vì Thị Thu vẫn giữa nguyên theo bản án sơ thẩm.

Nam sinh 15 tuổi bị bác sĩ da liễu yêu cầu lột sạch rồi dâm ô tại phòng khám

Ngày 18/5, Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Xuân Vĩnh (58 tuổi, trú huyện Xuyên Mộc) để điều tra hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Ông Lê Xuân Vĩnh (58 tuổi, ở huyện Xuyên Mộc) là bác sĩ công tác tại trung tâm y tế địa phương, xin nghỉ hưu từ đầu năm 2022.

Trước đó, ngày 8/5, một nam sinh 15 tuổi bị bệnh da liễu nên đến phòng khám của ông Vĩnh để thăm khám. Sau khi khám bệnh cho nam sinh này xong, ông Vĩnh đã yêu cầu nạn nhân cởi hết quần áo và thực hiện hành vi dâm ô.

Sau khi biết sự việc, người thân của nam sinh đến phòng khám yêu cầu ông Vĩnh ra công an làm việc. Tại cơ quan công an, ông Vĩnh đã thừa nhận hành vi dâm ô với nam sinh này.

Cha ôm con gái 6 tuổi nhảy cầu Cửa Đại

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: TN

Khoảng 11h ngày 17/5, người dân đi trên cầu Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) phát hiện một người đàn ông chạy xe máy đến giữa cầu thì dừng lại, ôm con gái ngồi phía sau xe trèo qua lan can cầu nhảy xuống sông tự tử.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến 12h trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh M.X.B (29 tuổi). Thi thể cháu M.N.D.L (6 tuổi, con gái anh B) được tìm thấy vào ngày 18/5, tại khu vực gần cửa biển Cửa Đại, cách cầu Cửa Đại khoảng 200m.

Qua điều tra ban đầu, Công an TP Hội An xác định, nguyên nhân xảy ra sự việc đau lòng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm vợ chồng.

