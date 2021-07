Nóng trong tuần: Hai “chân dài” và cuốc khách 7 triệu trong nhà nghỉ

Chủ Nhật, ngày 25/07/2021 19:00 PM (GMT+7)

Bé trai gào khóc chứng kiến cảnh mẹ bị nhân tình sát hại; Hai “chân dài” và cuốc khách 7 triệu trong nhà nghỉ;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Bé trai gào khóc chứng kiến cảnh mẹ bị nhân tình sát hại

Nạn nhân Lê Thị Thanh Dung bị sát hại tại cửa hàng của mình

Ngày 20/7, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hưng Yên đã tạm giữ hình sự Vũ Văn Khải (huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Nạn nhân bị Khải sát hại là chị Lê Thị Thanh Dung (SN 1983, trú xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Một người khác bị thương dưới tay Khải là chị Lê Thị Thuỳ Dương (SN 2004, cháu chị Dung).

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận từ năm 2019, Khải có quan hệ tình cảm với chị Lê Thị Thanh Dung và sinh sống như vợ chồng. Thời gian gần đây, giữa hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn về tình cảm và tiền bạc nên nghi phạm có ý định giết chị Dung.

Sau đó, tối 18/7, Khải đi làm về và quyết định thực hiện ý định sát hại chị Dung. Khi đi đến khu vực cách cửa hàng của chị Dung khoảng 200m, Khải rẽ vào cửa hàng tạp hóa mua một con dao. Tiếp đó, Khải đi vào cửa hàng đâm chị Dung tử vong và chị Dương bị thương. Gây án xong, Khải bỏ trốn khỏi hiện trường.

Một nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra án mạng có cả con trai chị Dung ở hiện trường. Cháu bé rất hoảng loạn, liên tục khóc đòi mẹ và kêu cứu với mọi người.

Hai “chân dài” và cuốc khách 7 triệu trong nhà nghỉ

Các đối tượng Đức, Thuỷ và Tuấn tại trụ sở công an

Ngày 19/7, Công an quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Đức (SN 1995; trú tỉnh Nghệ An), Dương Thị Thủy (SN 1992, trú TP.Hải Phòng) và Trần Bá Anh Tuấn (SN 2001, trú TP.Hà Nội) về tội Môi giới mại dâm.

Trước đó, ngày 9/7, Tổ công tác của Công an quận Thanh Xuân kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ có “hành sự” qua mối quan hệ tình - tiền.

Tại cơ quan công an, hai khách mua dâm khai nhận đã được 1 đối tượng sử dụng Zalo môi giới mại dâm với giá 7 triệu đồng/1 người/1 lượt.

Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ các đối tượng tú ông, tú bà chỉ đạo, môi giới hai “chân dài” đến phục vụ khách là Phan Văn Đức, Dương Thị Thủy, Trần Bá Anh Tuấn. Tại cơ quan công an, Đức, Thuỷ và Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Thông tin bất ngờ về nam sinh lớp 9 sát hại thầy hiệu trưởng

N.T.T.B.D tại cơ quan công an

Sáng 24/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam N.T.T.B.D (SN 2006, trú huyện Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra về tội Giết người.

Tại cơ quan công an D. khai nhận, chiều 9/7, D. đột nhập vào nhà ông T.V.T (1966, trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu ở xã Bình Hải để trộm cắp tài sản. Khi bị ông T. phát hiện và bắt giữ, D. chống trả, đâm chết nạn nhân.

Nói về động cơ trộm cắp tài sản của D., Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay: “Kết quả điều tra ban đầu cho thấy D.có chơi cờ bạc, sau đó bị bố mẹ la mắng nên bỏ nhà đi".

“Suốt 4 năm học cấp 2, D. đều đạt thành tích học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt. Các hoạt động của lớp, trường cũng rất năng nổ chứ không có biểu hiện của một học sinh ham chơi, lêu lổng”, cô Trần Thị Ái Trâm - giáo viên chủ nhiệm lớp 9 của D. cho biết.

Sự thật thông tin Hưng Vlog đi tù 15 năm

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về việc Hưng Vlog (con trai bà Tân Vlog), một YouTuber nổi tiếng sở hữu nhiều video triệu view bị tuyên án 15 năm tù giam, khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

Chiều 20/7, trao đổi với phóng viên Hưng Vlog khẳng định, toàn bộ thông tin trên đều là sai sự thật.

“Tôi đâu có bị đi tù, cũng không bị làm sao cả. Hiện tại tôi vẫn đang ở nhà và làm việc bình thường chứ không có chuyện tụ tập hay bị bắt giam”, Hưng nói.

Hưng Vlog cho biết, thời gian này anh vẫn ở nhà quay video và đăng tải lên các kênh, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về phòng, chống dịch.

Trầm cảm vì không có việc làm, tài xế xe ôm đâm chết hàng xóm ở Hà Nội

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Sáng 22/7, một người đàn ông hành nghề lái xe ôm đã bất ngờ cầm hung khí xông đến đâm gục người hàng xóm ở đường Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Cổ Nhuế 1 phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an quận Bắc Từ Liêm đã phong toả hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm và điều tra vụ án. Nghi phạm gây án cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Qua đấu tranh, Công an quận Bắc Từ Liêm xác định, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nam nghi phạm không có việc dẫn tới trầm cảm và gây ra vụ án mạng đáng tiếc trên.

Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-hai-chan-dai-va-cuoc-khach-7-trieu-trong-nha-nghi-502021257185...Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-hai-chan-dai-va-cuoc-khach-7-trieu-trong-nha-nghi-50202125718584427.htm