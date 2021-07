Sự thật thông tin con trai bà Tân Vlog đi tù 15 năm

Thứ Ba, ngày 20/07/2021 17:13 PM (GMT+7)

Trước thông tin phải đi tù 15 năm gây xôn xao, nam Youtuber đã lên tiếng phản bác.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về việc Hưng Vlog (con trai bà Tân Vlog), một YouTuber nổi tiếng sở hữu nhiều video triệu view bị tuyên án 15 năm tù giam, khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

Cụ thể, một tài khoản TikTok T.X.H đã up một video có tiêu đề "Sốc - Hưng Vlog đi tù" đã thu hút hơn 1 triệu lượt người xem. Ngay bên dưới phần bình luận, người dùng này còn khẳng định, lý do bị bắt là do Hưng Vlog nấu nướng đồ ăn siêu to khổng lồ, tụ tập quá 10 người trong thời điểm dịch bệnh.

Trước thông tin trên, chiều 20/7, liên hệ với Hưng Vlog anh cho biết, bản thân đã xem được clip trên Tiktok, nhưng anh khẳng định toàn bộ thông tin đăng tải trên đó đều là sai sự thật.

“Tôi đâu có bị đi tù, cũng không bị làm sao cả. Hiện tại tôi vẫn đang ở nhà và làm việc bình thường chứ không có chuyện tụ tập hay bị bắt giam”, Hưng nói.

Theo lời nam Youtuber, bản thân là người làm nghề, anh đã quen với việc gặp phải những tin đồn không đáng có. Không chỉ riêng anh, rất nhiều Youtuber khác cũng gặp phải những lời đồn đoán tương tự. Những tài khoản đăng tải đều dùng nick ảo, mình không thể ngăn chặn được nên kệ.

Hưng Vlog cho biết, thời gian này anh vẫn ở nhà quay video và đăng tải lên các kênh, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về phòng, chống dịch.

