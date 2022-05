Nóng trong tuần: Đòi về quê, nữ công nhân bị chồng đâm tử vong

Đòi về quê, nữ công nhân bị chồng đâm tử vong; Bắt “giang hồ” Cường “quắt” ở Thái Bình;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Đòi về quê, nữ công nhân bị chồng đâm tử vong

Rất đông người dân tập trung gần hiện trường vụ án mạng

Tối 30/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP Biên Hòa điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường An Bình, TP Biên Hòa khiến một người tử vong.

Vào gần 17 giờ cùng ngày, Trần Văn Kế (30 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) mâu thuẫn với vợ là chị Đặng Như Ý (32 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau). Cả hai làm công nhân, hiện ở trọ tại phòng số 4, tổ 9, khu phố 2, phường An Bình.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là do chị Ý muốn về quê nhưng Kế không đồng ý. Sau đó, giữa hai vợ chồng có xảy ra xô xát.

Kế đã lấy dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người chị Ý khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong.

Bắt “giang hồ” Cường “quắt” ở Thái Bình

Chân dung Cường “quắt”

Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng”; khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, tối 25/4, tại quán ăn nhà anh N.T.L ở xã Thụy Trường (Thái Thụy, Thái Bình), Phạm Minh Cường (tức Cường “quắt”) cùng Hoàng Gia Vương và một số người khác ngồi uống rượu.

Trong quá trình ăn uống, Vương và Nguyễn Thành Công xảy ra mâu thuẫn dẫn đến Cường, Vương xô xát với nhóm của Công. Hậu quả, Vương bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc này, qua công tác địa bàn, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Cường "quắt" có biểu hiện móc nối với một số người có tiền án, tiền sự tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

Bé gái bị xâm hại khi đi bấm huyệt

Nghi can Nguyễn Văn Quang

Ngày 28/4, Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Quang (34 tuổi) để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.

Trước đó, vào tối 25/4, cháu T.T.T (14 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài, Bình Phước) cùng em trai đến phòng trọ của Quang tại phường Tân Xuân (TP Đồng Xoài) chơi. Tại đây, cháu T. có nói với Quang: “Con mệt và đau lưng quá, nhờ chú đấm bóp giùm”.

Tuy nhiên, quá trình xoa bóp, Quang đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu T. Ngay sau đó, cháu T. trở về nhà kể lại sự việc cho mẹ mình, gia đình cháu T. đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an TP Đồng Xoài đã phối hợp Công an phường Tân Xuân mời Quang lên làm việc. Tại đây, Quang đã thừa nhận hành vi của mình.

Vào nhà nghỉ qua đêm cùng người đàn ông, một phụ nữ tử vong

Nhà nghỉ nơi phát hiện bà K. tử vong. Ảnh: LA

Tối 27/4, bà Nguyễn Thị K. (40 tuổi, ngụ tại TP Đồng Xoài) cùng một người đàn ông vào một nhà nghỉ tại khu phố Tân Trà (phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài) để thuê phòng nghỉ qua đêm.

Đến rạng sáng 28/4, người đàn ông trả tiền phòng và lên xe máy đi về trước.

Khi thấy quá lâu người phụ nữ không trả phòng, chủ nhà nghỉ lên phòng kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã chết trên giường nên trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an TP Đồng Xoài truy tìm người đàn ông đi chung với bà K để điều tra, làm rõ.

Bị nhắc nhở hát karaoke to tiếng ở đám cưới, người đàn ông gây án mạng

Phạm Văn Tạo tại trụ sở công an

Tối 27/4, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đối với Phạm Văn Tạo (SN 1970, trú TP Bắc Ninh) về tội Giết người.

Trước đó, vào trưa 23/4, Tạo đến dự 1 đám cưới gần nhà, cùng thuộc khu Khúc Tạo. Sau khi ăn uống xong, Tạo hát karaoke tại đám cưới.

Thấy Tạo có biểu hiệu say xỉn và hát to, anh N.V.Đ (SN 1985) nhắc nhở dẫn đến hai người cãi chửi nhau.

Sau đó, Tạo về nhà lấy dao rồi đâm anh Đ tử vong.

