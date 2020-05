Nóng trong tuần: Đi ngủ nhờ, 2 thiếu nữ bị người đàn ông lột hết quần áo

Chủ Nhật, ngày 03/05/2020 19:05 PM (GMT+7)

Đi ngủ nhờ, 2 thiếu nữ bị người đàn ông lột hết quần áo và những diễn biến mới liên quan đến vụ Đường “Nhuệ”… là những tin tức đáng chú ý tuần qua.

Đi ngủ nhờ, 2 thiếu nữ bị người đàn ông lột hết quần áo

Ngày 27/4, Công an TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tấn Trung (34 tuổi, quê Long An) về hành vi dâm ô.

Theo đó, ngày 24/4, ông N.V.M. (ngụ phường 12) đã đến Công an phường 12, TP Vũng Tàu trình báo con gái ông là N.N.N. bị 1 người đàn ông dâm ô trong 1 nhà trọ trên đường Phước Thắng, phường 12.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường 12 đã đến nhà trọ trên thì phát hiện Trung, N. và em Đ.T.A. (15 tuổi) trong nhà trọ nên mời về trụ sở.

Làm việc với công an, Trung cho biết, cách đây ít ngày đi nhậu với bạn bè thì gặp A. và N. nói không có chỗ ở nên Trung rủ về nhà trọ mình để ở. Rạng sáng 24/4, Trung đi nhậu về, thấy A. và N. ngủ say nên cởi hết quần của 2 cô gái để thực hiện hành vi dâm ô.

Trong lúc Trung đang thực hiện hành vi đồi bại, thì N. tỉnh dậy phát hiện ngăn cản và gọi A. thức dậy. Sau đó, cả 2 bỏ ra ngoài, mượn điện thoại của người ở phòng trọ bên cạnh gọi cho ông M. kể lại sự việc.

VKS Nhân dân tối cao vào cuộc vụ Đường “Nhuệ” đánh người tại trụ sở công an

Ngày 27/4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào cuộc vụ Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", trú tỉnh Thái Bình) bị tố đánh người tại trụ sở công an phường.

Cụ thể, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát Nhân dân tối cao có giấy mời bà Đinh Thị Lý (SN 1964, Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) tới làm việc liên quan đến vụ việc mẹ con bà Lý bị đánh ở trụ sở Công an phường Trần Lãm cách đây 6 năm.

Đường "Nhuệ" vừa bị Công an TP Thái Bình khởi tố bị can trong vụ việc mẹ con bà Lý bị đánh ở trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Trước đó, qua công tác điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 05/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014, tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình để điều tra.

Trong một diễn biến khác, ngày 28/4, trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Trưởng phòng Tham mưu (PV01) Công an tỉnh Thái Bình cho biết Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an TP.Thái Bình sang nhận công tác tại phòng PV01.

Tại phòng PV01, Thượng tá Cao Giang Nam đảm nhận cương vị Phó trưởng phòng.

Thượng tá Cao Giang Nam được điều chuyển công tác.

Thượng tá Nam chính là người đã ký quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án Cố ý gây thương tích do Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, trú phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình) gây ra tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP.Thái Bình.

Xét xử người mẹ bán trinh con gái để trả nợ

Ngày 28/4, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với các bị cáo trong vụ án “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, “Mua dâm người dưới 18 tuổi” và tội “Môi giới mại dâm”.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Đức Nhân (SN 1984, ở Phú La, Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Thị Bạch Tuyết (SN 1984, ở quận 6, TP.HCM).

Bị hại trong vụ án này là cháu K.N (SN 2005, là con gái ruột của bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết).

“Khách hàng” đã lén quay clip, đe dọa tung clip lên mạng để được tiếp tục quan hệ với cháu bé. Ảnh minh họa

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Bạch Tuyết cùng con gái sống ở TP.HCM. Tuy nhiên, do cần tiền để trả nợ, Tuyết đã nảy sinh ý định tìm người để bán trinh của cháu N. và Nhân chính là khách hàng.

Ngày 6/11/2018, Nhân đón cháu N. đi thực hiện “giao dịch” đã trao đổi với mẹ bé gái. Quá trình quan hệ với cháu N. tại nhà nghỉ, Nhân đã quay lại clip. Clip này sau đó được Nhân dùng để đe dọa Tuyết, ép Tuyết phải cho Nhân tiếp tục “quan hệ” với cháu N. Nhân đe dọa nếu không làm theo yêu cầu, Nhân sẽ tung lên mạng.

Ngày 21/6/2019, Tuyết tự thú hành vi phạm tội của mình và trình báo công an hành vi của Nhân.

Với hành vi trên, Nhân bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 15 tháng tù về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” và 42 tháng tù về tội “Mua dâm người dưới 18 tuổi”, tổng hợp 2 tội danh, bị cáo Nhân phải chấp hành là 57 tháng tù.

Tuyết bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Môi giới mại dâm”.

Thảm án ở Hà Nội, chồng giết vợ và con 2 tuổi sau cuộc cãi vã

Ngày 3/5, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội vẫn đang tạm giữ Quách Văn Nam (31 tuổi, trú phường Bưởi, quận Tây Hồ) về hành vi Giết người.

Quách Văn Nam tại trụ sở công an.

Theo điều tra ban đầu, sáng 2/5, do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, Quách Văn Nam đã dùng dao sát hại vợ là chị H. (21 tuổi, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) và cháu T. (2 tuổi, con trai Nam).

Gây án xong, Nam đến trụ sở công an đầu thú.

Theo bà Nga (mẹ Nam), từ khi Nam kết hôn với chị H. và sinh ra cháu T., giữa hai người thường hay cãi vã. Ngày 2/5, trước khi gây án, Nam cũng cãi nhau với vợ.

Hiện, Công an quận Tây Hồ vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Sau tiếng đập cửa lúc nửa đêm, chủ nhà nghỉ bị bắn chết

Ngày 3/5, ông Nguyễn Xuân Cường, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo ông Cường, khoảng 2h30 ngày 3/5, ông Đ.T.T (SN 1969, trú thị trấn Vĩnh Tuy, là một chủ nhà nghỉ bình dân) nghe thấy tiếng đập cửa nên đã ra ngoài kiểm tra. Ngay khi nạn nhân vừa mở cửa thì bị sát hại bằng súng tự chế.

Nhận tin báo, Công an huyện Bắc Quang phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/nong-trong-tuan-di-ngu-nho-2-thieu-nu-bi-nguoi-dan-ong-lot-he...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/nong-trong-tuan-di-ngu-nho-2-thieu-nu-bi-nguoi-dan-ong-lot-het-quan-ao-1084720.html