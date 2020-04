Nóng trong tuần:​​​​​​​ Nguyên nhân gây sốc vụ Chi cục trưởng uống rượu tử vong

Chủ Nhật, ngày 26/04/2020 19:43 PM (GMT+7)

Diễn biến mới liên quan vụ “giang hồ” Đường “Nhuệ” bị bắt; ​​​​​​​Nguyên nhân gây sốc vụ Chi cục trưởng uống rượu tử vong;… là những tin pháp luật đáng chú ý nhất trong tuần.

Nguyên nhân gây sốc vụ Chi cục trưởng uống rượu tử vong

Ngày 22/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bước đầu xác định nguyên nhân vụ ngộ độc rượu khiến 2 người tử vong (trong đó có ông Đ.P.V, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự TP Thanh Hóa) và 2 người phải nhập viện cấp cứu hôm 20/4.

Ngôi nhà nơi ông Minh tử vong sau khi uống chất độc Cyanua

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, do mâu thuẫn vợ chồng, Trần Xuân Minh (SN 1974, trú phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) làm nghề kinh doanh chế tác vàng, nảy sinh ý định đầu độc vợ là bà Lê Thị Ph. cùng mọi người ở Công ty bất động sản Á Âu.

Chiều 19/4, Minh mang 2 lít rượu từ nhà đến Công ty Á Âu rồi đổ vào bình inox 0,5 lít để lại công ty và đi về nhà.

Đến ngày 20/4, tại Công ty Á Âu có 6 người cùng ăn trưa, uống rượu trong đó có ông Đ.P.V và bà Lê Thị Ph. Trong lúc uống rượu ông V. và 2 người khác có dấu hiệu trúng độc nên được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng ông V. tử vong. Hai người còn lại hiện đã qua cơn nguy kịch.

Ngay khi xảy ra sự việc, bà Ph. đã nghĩ ngay đến việc ông Minh đầu độc mọi người nên gọi điện về cho vợ chồng cô chú của mình đang ăn cơm tại nhà bà Ph. để báo tin.

Cùng thời điểm này, ông Minh cùng 5 người khác cũng ăn cơm, uống rượu tại nhà ở số 50 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo. Sau khi thấy một người thân trong nhà nghe điện thoại, ông Minh liền đi xuống khu vực để hóa chất ở tầng 3, uống 1 cốc chất lỏng nghi có độc chất pha sẵn và tử vong ngay sau đó.

Cơ quan công an đã test nhanh mẫu rượu tại Công ty Á Âu, xác định có chất độc Cyanua (đây là chất độc cực mạnh, có thể giết chết 1 người khỏe mạnh chỉ cần 1 lượng nhỏ).

Đường “Nhuệ ” bị khởi tố thêm 2 tội danh

Liên quan đến vụ vợ chồng Đường “Nhuệ” bị bắt, ngày 22/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, SN 1971, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình).

Đường “Nhuệ” tiếp tục bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Ngoài Đường “Nhuệ”, một đối tượng khác cùng bị khởi tố với hành vi trên là Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tại phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũng đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Đức Lợi.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, hai đối tượng nói trên bị khởi tố bị can, điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản liên quan đến việc Đường “Nhuệ” bị tố “bảo kê” dịch vụ hỏa táng.

Trước đó, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường về hành vi Cố ý gây thương tích.

Đây là quyết định khởi tố bị can liên quan đến vụ án Cố ý gây thương tích do Đường "Nhuệ" cùng đàn em gây ra vào ngày 18/11/2014, tại phòng tiếp dân, trụ sở Công an phường Trần Lãm, mới được Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình phục hồi điều tra vào ngày 16/4.

Lời khai của nghi phạm sát hại nữ hiệu phó trường cao đẳng sư phạm

Liên quan đến vụ một nữ hiệu phó trường cao đẳng sư phạm bị sát hại, ngày 20/4, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tạm giữ Lành Đức Giang (SN 1996, trú phường Quang Trung, TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang) về hành vi Giết người.

Tại trụ sở công an, Giang khai nhận, từng học đại học ở Hà Nội và đã trở về địa phương nhưng chưa tìm được việc làm.

Lành Đức Giang tại trụ sở công an

Gần đây, cho rằng ông L.V.S (SN 1968, bố đẻ Giang) có quan hệ tình cảm với bà H.T.H (SN 1975, trú phường Minh Khai, TP.Hà Giang, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng sư phạm Hà Giang), nên Giang bực tức vì bản thân không đồng ý việc bố mình có quan hệ với người phụ nữ này.

Tối 18/4, bà H. đến nhà ăn cơm với bố con Giang. Ăn cơm xong, Giang mượn ô tô của một người quen để đi chơi đến rạng sáng hôm sau mới quay trở về nhà. Tại đây, Giang thấy bà H. đang ngủ tại nhà mình.

Lúc này, Giang tiếp tục nảy sinh bực tức nên đã dùng dao đâm bà H. tử vong tại chỗ.

Chân dung "tú bà" chưa tròn 18 tuổi trong đường dây bán dâm 25 triệu/lượt

Ngày 17/4, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội triệt phá đường dây mua bán dâm "sử dụng" kèm ma tuý với khách có giá 25 triệu đồng/lượt. Trong đó, công an bắt giữ 3 đối tượng là Võ Văn Tuấn (SN 1990, quê quán Tiền Hải, tỉnh Thái Bình); Bùi Thị Như Quỳnh (SN 2002, quê quán Thái Bình); Hoàng Quốc Long (SN 1988, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Tú bà chuyên điều “hàng khủng” cho các cuộc vui thác loạn chưa tròn 18 tuổi.

Theo cán bộ điều tra vụ án, các đối tượng thuê chung cư dạng “homestay” theo ngày rồi “ship” ma túy từ nơi khác đến. Tại căn hộ chung cư cao cấp này, các đối tượng đóng chặt cửa, mang theo loa, thiết bị âm thanh, ánh sáng... để mở tiệc bay lắc. Sau khi đã sử dụng ma túy và “thác loạn”, các đối tượng tiếp tục mua, bán dâm.

