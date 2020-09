Nóng trong tuần: Bé 13 tuổi 2 lần mang thai và tội ác “động trời” của người mẹ cùng cậu ruột

Chủ Nhật, ngày 06/09/2020 19:04 PM (GMT+7)

Bé 13 tuổi 2 lần mang thai và tội ác “động trời” của người mẹ cùng cậu ruột; Ân ái trên đồi vắng, người phụ nữ ở Đồ Sơn suýt mất mạng;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Bé 13 tuổi 2 lần mang thai và tội ác “động trời” của người mẹ cùng cậu ruột

Đào Thị Gái và Đào Văn Bé tại cơ quan điều tra

Ngày 5/9, Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đào Văn Bé (24 tuổi) để điều tra hành vi "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và "Ngược đãi hoặc hành hạ cháu". Đồng thời, cơ quan công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Thị Gái (38 tuổi, là mẹ của các nạn nhân) về tội "Ngược đãi hoặc hành hạ con ruột mình".

Trước đó, ngày 4/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc cũng đã mời bà nội và 5 chị em cháu N.T.M.D (10 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) lên làm việc, lấy lời khai. Cháu D. cùng 4 em từ 2-8 tuổi bị chính mẹ ruột và cậu hành hạ, đánh đập, chăn dắt để đi ăn xin.

Riêng Đào Văn Bé còn quan hệ tình dục với cháu ruột là Đ.T.H (thời điểm cháu này mới 13 tuổi) khiến H. 2 lần mang thai, và quan hệ với chị của H. (19 tuổi) tại phòng trọ. Đây là 2 đứa con riêng của Gái với chồng cũ.

"Ân ái" trên đồi vắng, người phụ nữ ở Đồ Sơn suýt mất mạng

Đinh Đình Dũng cùng con dao gây án

Ngày 1/9, tại khu vực đồi Độc, người dân ở tổ dân phố Đông, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn phát hiện một phụ nữ ngoài 30 tuổi đang trong tình trạng thương tích nặng với nhiều vết đâm trên người nên đã báo công an.

Nạn nhân sau đó được xác định là chị T.T.H (SN 1983, ở phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn).

Từ những chứng cứ và dấu vết thu được, cơ quan điều tra đã bắt giữ đối tượng gây án là Đinh Đình Dũng (SN 1980, trú Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận, bản thân và chị H. vốn có quan hệ tình cảm. Do đang nợ tiền nhiều người nên hắn nảy sinh ý định hẹn gặp chị H. để cướp tài sản.

Khoảng 17h30 ngày 1/9, Dũng chuẩn bị 1 con dao gấp và hẹn gặp chị H. tại khu vực đồi Độc. Tại đây, sau khi 2 người có quan hệ tình dục, Dũng đã dùng dao để đe dọa lấy tài sản của chị H. Thấy bạn gái chống cự, Dũng đã dùng tay bóp cổ và dùng dao đâm liên tiếp vào vùng bụng nạn nhân.

Sau khi gây án, Dũng lấy đi số tài sản gồm: 1 nhẫn vàng, 1 đôi bông tai, 1 dây chuyền, 1 điện thoại di động, 1 xe mô tô BKS: 15M1-012.29 rồi rời khỏi hiện trường.

Ngày 6/9, Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Đình Dũng để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Thấy vợ vào nhà nghỉ với người đàn ông khác, chồng gây án mạng

Nguyễn Hữu Tân tại trụ sở công an

Ngày 1/9, tại TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra một vụ trọng án làm 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h15 chiều cùng ngày, Nguyễn Hữu Tân (SN 1982, trú phường Bắc Sơn, TP.Uông Bí) phát hiện vợ là N.T.S (SN 1985) đi vào phòng 202, nhà nghỉ Dũng Anh (phường Trưng Vương, TP.Uông Bí) cùng anh N.T.C (SN 1985, trú phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều).

Lúc này, Tân đã dùng dao xông vào nhà nghỉ đâm anh C. và chị S. trọng thương rồi rời khỏi hiện trường. Do vết thương quá nặng, anh C. đã tử vong, riêng chị S. bị thương nặng.

Đến sáng 2/9, Tân đã ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Tân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai nhận nguyên nhân "xuống tay" do ghen tuông khi thấy vợ cùng người đàn ông khác vào nhà nghỉ.

Chồng giết vợ rồi phân xác phi tang xuống sông lĩnh án

Bị cáo Đỗ Ngọc Anh tại phiên xét xử

Sáng 1/9, sau 2 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, trú tại xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án này là bà Đ.T.H (vợ của bị cáo).

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây đau thương cho gia đình bị hại. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong quan hệ vợ chồng mà bị cáo đã đoạt mạng vợ mình, phân xác rồi phi tang xuống sông Đuống.

Hành vi của bị cáo là đặc biệt man rợ, cần cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Anh mức án tử hình vì tội “Giết người”. Đồng thời bị cáo phải bồi thường hơn 900 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Tạm giữ hình sự "yêu râu xanh" hiếp dâm bé gái 12 tuổi trong vườn chuối

Vườn chuối nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 4/9, Công an huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội đã tạm giữ hình sự Lê Xuân Tùng (SN 1976, trú tại xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm), nghi phạm hiếp dâm bé gái 12 tuổi trong vườn chuối.

Tại cơ quan công an, Lê Xuân Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kết quả giám định ADN cũng xác định Tùng chính là đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi.

Theo hồ sơ, Lê Xuân Tùng đã ly hôn vợ từ năm 2008, vợ chồng Tùng có với nhau 3 người con. Hiện 3 người con của Tùng đều sống cùng mẹ bên nước ngoài.

Trước đó, khoảng 18h50 ngày 23/8, cháu L.T.L (SN 2008, trú huyện Gia Lâm) dùng xe đạp đèo cháu L.P.M.A (SN 2009, trú quận Long Biên, TP.Hà Nội) đi chơi.

Đến khoảng 19h10, khi 2 cháu quay trở về theo đường tắt cách cầu Bình Trù, huyện Gia Lâm khoảng 300m thì bị một người đàn ông điều khiển xe máy chặn đường. Đối tượng dùng tay kẹp cổ cháu L. và vén áo cháu L, thấy vậy, cháu M.A sợ quá nên bỏ chạy.

Sau đó, đối tượng bế L. vào vườn chuối rồi hiếp dâm bé gái. Thực hiện xong hành vi thú tính, “yêu râu xanh” bỏ đi về hướng xã Dương Quang, huyện Gia Lâm.

