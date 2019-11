Nóng trong tuần: Cuộc trốn chạy trong sợ hãi của đối tượng truy sát Quân “xa lộ”

Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 19:00 PM (GMT+7)

Sau khi gây ra án mạng, phải trốn chui, trốn lủi nhiều nơi, Thạch luôn sống trong trạng thái hốt hoảng, lo lắng...

Nóng nhất tuần Sự kiện:

Hành trình trốn chạy đầy bất an của đối tượng truy sát Quân “xa lộ”

Nguyễn Ngọc Thạch trên đường đến trình diện cơ quan Công an

Ngày 10/11, phòng 7, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã tiếp nhận Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1988, ngụ quận 9, TP.HCM).

Thạch được xác định là một trong những đối tượng tham gia truy sát Mai Văn Quân (còn được gọi là Quân "xa lộ"; SN 1965) trong đêm 4/11, tại quán karaoke Nice VIP đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Sau khi gây án mạng, phải trốn chui, trốn lủi nhiều nơi, Thạch luôn sống trọng trạng thái hốt hoảng, lo lắng.

“Em không ngủ được, nghe tiếng bước chân đi là giật mình, thấp thỏm. Cho đến khi gặp được cán bộ công an để đầu thú, em mới thấy phần nào nhẹ nhõm. Chỉ mong sau khi lấy lời khai, thủ tục điều tra, em có được một giấc ngủ yên”, Thạch nói.

Trước đó, do mâu thuẫn từ chuyện làm ăn của Võ Thuỳ Linh (Việt Kiều Úc) và Nguyễn Anh Trung (SN 1984, ngụ quận 1). Trung cho rằng Linh nợ mình 40 tỉ đồng. Còn Linh tố ngược Trung đang nợ mình 35 tỉ đồng. Không ai chịu nhường ai nên cả 2 nhờ giang hồ để giải quyết.

Đêm 4/11, biết nhóm của Linh hát karakoke ở đường Khổng Tử, Trung đã nhờ Quân “xa lộ” đến giải quyết. Quân sau đó tới dằn mặt Linh và nói “muốn gì thì tới quán karaoke, sẵn sàng tiếp”. Linh sau đó huy động hàng chục đàn em tới chém Quân.

Gây án xong, Linh sắp xếp cho đàn em xuống Vũng Tàu lấn trốn. Riêng nữ Việt Kiều thoát qua Campuchia để trốn về Úc, tuy nhiên, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, bắt giữ.

Ngoài Võ Thùy Linh, Công an TP.HCM còn bắt giữ 10 đối tượng khác có liên quan đến vụ án mạng.

Khá Bảnh lĩnh án 10 năm 6 tháng tù

Ngô Bá Khá cùng các đồng phạm nghe HĐXX tuyên án cuối phiên toà sơ thẩm

Sáng 13/11, TAND Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh, 26 tuổi, trú xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn) về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Ngoài Ngô Bá Khá, 5 bị cáo cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án gồm: Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi), Nguyễn Trọng Công (26 tuổi) và Trịnh Hữu Quý (27 tuổi) bị xét xử tội Đánh bạc.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian 44 ngày, tiền giao dịch giữa Khá Bảnh và Quang là gần 5 tỉ đồng. Trong đó, cá nhân Quang hưởng lợi khoảng 56 triệu. Ngoài Quang, Khá Bảnh cũng giao dịch cùng các bị can khác trong nhiều ngày.

Từ việc giao dịch đánh bạc với số tiền lên đến gần 5 tỷ đồng nói trên, Khá đã thu lời bất chính khoảng gần 300 triệu đồng. Cá biệt trong đó có 2 ngày Khá thu lời gần 50 triệu đồng/ngày.

Kết thúc phiên toà lúc 11h30 cùng ngày, HĐXX tuyên phạt Ngô Bá Khá 4 năm tù về tội Đánh bạc, 6 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, hình phạt chung là 10 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng; Nguyễn Văn Quang 5 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Nguyễn Hữu Hội 8 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Ngô Lương An 20 tháng tù; Trịnh Hữu Quý 12 tháng tù; Nguyễn Trọng Công 15 tháng tù. Các bị cáo Quý, An, Công cùng bị phạt bổ sung 10 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

Chồng giết vợ mới cưới rồi quấn chăn đốt xác

Chiếc giường nơi Cường sát hại rồi đốt xác chị P.

Ngày 13/11, tại một ngôi nhà thuộc xóm 5, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, người dân bàng hoàng phát hiện chị P. tử vong trong tình trạng thi thể bị phủ chăn. Bùi Văn Cường là chồng nạn nhân ngồi ngay bên cạnh, cổ tay có vết cắt.

Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định, do mâu thuẫn vợ chồng nên Bùi Văn Cường (SN 1996, trú xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã dùng dao giết vợ mình là Đ.T.H.P. (SN 2001, trú xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư), sau đó dùng chăn màn phủ lên người nạn nhân và đốt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Cường về hành vi giết người.

Bố sát hại 2 con nhỏ rồi treo cổ tự tử

Hiện trường vụ án

Theo điều tra ban đầu, chiều 13/11, Nguyễn Trường Quân (28 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đưa hai con là N.T.A. (10 tháng tuổi) và N.T.T.V. (2 tuổi) từ huyện Xuyên Mộc xuống TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chơi. Đến trưa 14/11, hai người con của Quân được phát hiện đã tử vong do ngạt nước.

Trước đó, Quân nhắn tin cho cậu ruột xuống Vũng Tàu đưa thi thể hai con mình về vì Quân đã khiến hai con tử vong. Mục đích của nghi phạm là ba cha con cùng tự vẫn dưới biển nhưng Quân khi đó không chết…

Sau khi hạ sát hai con, nghi phạm bắt xe lên xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) rồi treo cổ tự tử.

Theo thông tin từ gia đình, trước đây Quân bị một tai nạn dẫn tới chấn thương sọ não, thần kinh có suy yếu hơn. Hai vợ chồng Quân có hoàn cảnh kinh tế không quá khó khăn. Tuy nhiên, Quân có tham gia cá độ bóng đá, cờ bạc và nợ tiền một số người.

Khoảng 10 ngày trước khi xảy ra sự việc, Quân có biểu hiện khác lạ của việc bị trầm cảm. Một số đồng nghiệp ở nông trường có nghe Quân nói “Nếu chết sẽ đưa các con đi theo” nhưng không ai để ý.

Diễn biến mới vụ bà nội giết cháu gái ở Nghệ An

Hình ảnh bà Hường cùng cháu T. trước khi xảy ra án mạng

Ngày 13/11, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Hường (65 tuổi, trú xã Hậu Thành, Yên Thành) về tội Giết người.

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào chiều 3/11, nữ sinh N.T.T. (học lớp 6) đi sinh nhật bạn về thì gặp bà Hường (bà nội) chờ sẵn ở đường. Bà Hường sau đó nhờ T. chở đến đập nước Bàu Ganh, xã Hậu Thành.

Tại đây, bà Hường đã xô cháu T. ngã xuống đập nước tử vong. Bà Hường sau đó đi về như không có chuyện gì xảy ra rồi bắt xe đi Hà Nội.

Người nhà không thấy nữ sinh T. nên hốt hoảng đi tìm. Đến sáng 5/11, người thân tìm thấy thi thể T. nổi trên đập nước Bàu Ganh.

Qua điều tra, công an mời bà Hường lên làm việc thì người này thừa nhận đã giết cháu nội của mình.

Tại công an, bà Hường khai vì mâu thuẫn gia đình nên mới giết cháu.

3 cha con tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường để làm công tác khám nghiệm

Trưa 16/11, UBND xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) nhận được tin báo tại thôn Đoàn Kết, người dân phát hiện 3 cha con anh T.A.N chết trong tư thế treo cổ trong nhà.

Hai người con cùng được phát hiện tử vong gồm một bé trai 4 tuổi và một bé gái 3 tuổi.

Sự việc xảy ra khi vợ nạn nhân không có ở nhà vì đi làm ăn xa. Bình thường anh N. ở nhà chăm sóc, nuôi dạy 2 cháu nhỏ và hành nghề thợ xây.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc do mâu thuẫn vợ chồng.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện trên tường nhà nơi 3 cha con anh N. tử vong có các dòng chữ với nội dung "hận vợ", "T. anh yêu em"..."

