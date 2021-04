Nóng trong tuần: Cái kết của cuộc tình Sugar baby - daddy sau cuộc gặp trong căn biệt thự

Cái kết của cuộc tình Sugar baby - daddy sau cuộc gặp trong căn biệt thự; Tiết lộ quá khứ của Dương “đẹp trai”, đại ca chỉ đạo đàn em “chôn sống” nam thanh niên;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Cái kết của cuộc tình Sugar baby - daddy sau cuộc gặp trong căn biệt thự

Nguyễn Bảo Tuấn tại trụ sở công an.

Liên quan đến vụ “Sugar Daddy” rởm tống tiền “Sugar Baby” sau khi “mây mưa”, ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Bảo Tuấn (SN 2001, trú tại Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, đến thời điểm gây án, đối tượng và bị hại mới quen biết nhau được… 3 ngày. Sau khi thỏa thuận làm “Sugar Baby” với mức chu cấp 8 triệu đồng/tháng, cả hai hẹn gặp nhau để tâm sự.

Tối 13/3, Tuấn rủ chị H. đến biệt thự Tuấn thuê trên địa bàn quận Nam Từ Liêm tâm sự và quan hệ tình cảm. Lần thứ nhất 2 người quan hệ diễn ra được sự đồng thuận của cả 2 người.

Đến lần thứ 2, Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, nên đã dùng điện thoại quay, chụp lại cảnh “nóng” khi chị H. đang ngủ. Sau đó, Tuấn nhắn tin yêu cầu nạn nhân chuyển 15 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán clip.

Ngay trong đêm, chị H. đã đến Công an phường Mai Dịch trình báo sự việc.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 15/3, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Nguyễn Bảo Tuấn để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tiết lộ quá khứ của Dương “đẹp trai”, đại ca chỉ đạo đàn em “chôn sống” nam thanh niên

Dương “đẹp trai” đăng tải hình ảnh cầm dao, kiếm trên trang facebook cá nhân.

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị “chôn sống” ở Nghệ An, ngày 3/4, Công an thành phố Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giam 13 đối tượng liên quan về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trong đó, cơ quan công an xác định Nguyễn Trọng Dương (tức Dương “đẹp trai”, trú TP.Vinh) là đối tượng cầm đầu.

Dương có 1 tiền án liên quan đến tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và phải chấp hành án phạt tù. Ngoài ra, đối tượng có nhiều tiền sự, bị xử phạt liên quan đến các hành vi gây rối an ninh trật tự trên địa bàn TP.Vinh. Đến thời điểm bị bắt giữ, Dương vẫn đang hoạt động trong lĩnh vực cầm đồ, cho vay.

Về cuộc sống thường ngày, Dương là đối tượng mà người dân không muốn tiếp cận bởi vị đại ca này có vẻ ngoài bặm trợn, đầu trọc dữ dằn và sống theo kiểu dân xã hội.

Trước đó, sáng 27/3, mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip có độ dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên bị một nhóm đối tượng trói lại, hành hung.

Sau đó, nạn nhân bị bắt cởi quần áo, trói tay, trùm túi lên đầu rồi nằm xuống một cái hố có kích cỡ bằng người trưởng thành. Tiếp đó, nhóm đối tượng này xúc đất, cát đổ lên người nam thanh niên như... chôn sống gây bức xúc với dư luận.

Cụ bà 65 tuổi bị sát hại, phi tang xác trong bể nước

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Ngày 2/4, Công an huyện Bát Xát và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Lào Cai nhận tin báo về việc trưa cùng ngày, con trai bà V.T.C (65 tuổi, trú xã Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) đi làm về thì phát hiện mẹ đã tử vong.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm gây ra vụ án là Chảo Ông Khé (SN 1993, trú thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

Đến tối 2/4, PC02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ Khé và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Khé khai nhận,sáng 2/4, Khé đột nhập vào nhà bà C. để trộm cắp thì bị nạn nhân phát hiện. Giữa hai người lập tức xảy ra xô xát. Lúc này, Khé đánh ngã bà C. và dùng gậy gỗ đập vào gáy nạn nhân.

Thấy bà cụ 65 tuổi không động đậy, Khé đã bê xác bà C. để vào trong bể nước. Tiếp đó, Khé đi vào nhà lục tung đồ đạc, cậy tủ và lấy được 13 triệu đồng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Thanh niên khoe "của quý", sàm sỡ nữ sinh trên quốc lộ

Nguyễn Thiện Toàn bị công an bắt giữ. Ảnh: H.G

Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thiện Toàn (28 tuổi, ngụ ấp Trà Cuôn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang) về hành vi “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1 đến tháng 3/2021, trên quốc lộ 53 (đoạn thuộc xã Phước Hảo, huyện Châu Thành) nhiều nữ sinh trong độ tuổi từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi bị một thanh niên chặn đường giở trò sàm sỡ; thậm chí còn lôi “của quý” ra khoe.

Qua theo dõi, sáng 3/4, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Thiện Toàn, khi người đàn ông này vừa “giở trò” với một nữ sinh 15 tuổi đang trên đường đi học.

Tại cơ quan Công an, Toàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai nhận, để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, đối tượng đã “giở trò” với 6 em nữ sinh trên địa bàn huyện Châu Thành.

Youtuber giả danh Trưởng khoa BV 198 lừa tiền của chị gái người yêu

Phạm Anh Hào từng sở hữu kênh Youtube có hàng triệu lượt đăng ký.

Ngày 2/4, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Nguyễn Văn Hào (SN 1994, trú xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, sau khi giả danh là Trưởng khoa ngoại phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện 198, Hào dùng tài khoản facebook “Độc bước” tham gia vào nhóm “Hội độc thân”, tìm các quý cô nhẹ dạ cả tin để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khoảng tháng 12/2020, Hào quen biết với chị Đ.T.T (SN 1988, quê Hà Giang) rồi nảy sinh tình cảm yêu đương. Biết được con chị N. (chị gái chị T.) bị bệnh ung thư máu, Hào lập tức “nổ” mình có khả năng lo thủ tục cho con chị N. ra nước ngoài chữa bệnh.

Qua những lời “chém gió” của Hào, chị N. cứ ngỡ đã gặp được quý nhân nên lập tức tin tưởng, vay mượn tiền đưa cho người yêu của em gái.

Sau nhiều lần chuyển tiền mà chưa thấy quý nhân có hành động giúp gì cho mình, chị N. và gia đình nghi ngờ và đã trình báo đến Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Qua xác minh, cơ quan công an đã bắt giữ Hào.

Tại trụ sở công an, Hào khai nhận đã chiếm đoạt tổng cộng 240 triệu đồng của chị N.

Nói về bản thân, Hào cho biết, từng có một tài khoản Youtube chuyên đăng tải các clip “xàm” tự quay, có thời điểm thu hút được hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên, tài khoản này đã bị khóa do đăng tải video giết động vật.

