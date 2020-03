Nóng trong tuần: Bí mật sau vụ 10 cặp đôi ở HN bị quay lén khi đang làm "chuyện ấy"

Chủ Nhật, ngày 22/03/2020 19:15 PM (GMT+7)

Lời khai của nhóm đối tượng lắp trộm camera trong nhà nghỉ để ghi cảnh “nóng”; Hot girl nổi tiếng ở Đà Nẵng bị bắt vì buôn ma túy;… là những tin pháp luật đáng chú ý tuần qua.

Nhiều cặp tình nhân bị quay lén khi đang làm "chuyện ấy" trong khách sạn

Nhóm đối tượng chuyên đặt camera quay lén các cặp đôi hành sự trong khách sạn để tống tiền.

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) đã khởi tố 3 đối tượng Trịnh Công Linh (SN 1986, trú tại Thanh Hóa), Đoàn Duy Hướng (SN 1993, trú tại Yên Bái) và Nguyễn Chí Công (SN 1977, trú tại Thanh Hóa) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, các đối tượng đã bàn bạc lắp camera giấu kín tại các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Nội để quay lén các cặp đôi đến quan hệ.

Khi nắm được thông tin, lai lịch của nạn nhân, các đối tượng gửi những hình ảnh, video quan hệ tình dục và yêu cầu họ phải đổi lấy sự bình yên với cái “giá” là 30 triệu đồng cho mỗi một trường hợp.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 5/3, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ 3 đối tượng trên.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, Linh là người đặt mua camera, sau đó cùng với Hướng đi mua các công cụ phục vụ lắp đặt. Linh cùng với Hướng đi vào các nhà nghỉ, khách sạn chọn các phòng có lắp quạt, tivi chiếu thẳng vào giường để lắp camera giấu kín quay lại hình ảnh quan hệ của các cặp đôi.

Sau khi khách ra về, Linh và Hướng đi theo về tận nhà, nơi làm việc và lấy biển số xe gửi cho Công để tìm thông tin của chủ xe, rồi thực hiện hành vi tống tiền.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã quay lén được 10 cặp đôi và nhắn tin đe dọa, cưỡng đoạt tiền của 4 người .

Hot girl nổi tiếng Đà Nẵng bị bắt vì buôn ma túy

Làn da trắng, vóc dáng xinh đẹp là những gì nổi bật ở hot girl này

Ngày 19/3, Tại tổ 59 phường An Hải Bắc, phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng phối phợp với đồn Biên phòng Sơn Trà bắt quả tang Trần Thị Vũ Tâm (SN 1991, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) khi đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý cho 1 đối tượng nghiện

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 1 gói ma tuý dạng đá khoảng 5g cùng một số tang vật khác có liên quan.

Khám xét nơi ở của Tâm, lực lượng đánh án phát hiện, thu giữ thêm 7 gói tinh thể màu trắng, trọng lượng khoảng 50 gam và 38 triệu đồng.

Bước đầu, Tâm khai nhận đó là ma túy dạng đá được mua về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời.

Theo cơ quan chức năng, ban đầu Tâm làm ở vũ trường. Sau khi lấy chồng, kiều nữ này chuyển sang làm nghề thẩm mỹ.

Chính năm tháng làm ở vũ trường đã khiến Tâm nghiện ma túy. Cũng thời gian này, Tâm bắt đầu mua bán ma túy nhỏ lẻ để kiếm tiền hút chích. Sau khi rời chốn ăn chơi, có chồng, có con, Tâm đã lập đường dây buôn bán ma túy cho riêng mình. Để rồi phải nhận lấy cái giá đắt.

Vũ Tâm là hot girl khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Ngoại hình trắng trẻo, cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn giúp mỗi bức ảnh Tâm đăng lên trang Facebook cá nhân đạt hàng ngàn lượt thích, bình luận.

Đào Doanh Việt tại cơ quan công an

Đêm 15/3, tại gia đình ông V.G.M. và bà Đ.T.C. (ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu) đã xảy ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng. Vụ cháy khiến ông M., bà C. cùng con trai là cháu T. tử vong. Cháu ngoại ông M. là A. bị thương nặng.

Công an huyện Khoái Châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc điều tra và bắt giữ được 2 nghi phạm liên quan đến vụ cháy.

Danh tính 2 đối tượng là Đào Danh Việt (SN 1961, trú tại huyện Khoái Châu) và Lò Văn Hà (SN 1990, trú huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Theo lời khai ban đầu, Đào Doanh Việt là anh ruột của nạn nhân Đ.T.C. Do mâu thuẫn cá nhân, Việt rủ Hà mua xăng, phóng hoả nhà em gái.

Để thực hiện hành vi tội ác, Việt đã đi đón Hà ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh (Hà Nội). Trên đường về Hưng Yên, đối tượng mua 1 can xăng.

Đến gần nửa đêm 15/3, Việt cùng Hà đến nhà bà C. đổ xăng và phóng hỏa. Do vụ cháy lớn, lan nhanh giữa đêm khuya nên những người trong gia đình bà C. không thể thoát ra ngoài.

Một chiến sĩ công an Nghệ An hy sinh khi vây bắt tội phạm

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Quế Phong (Nghệ An), vào trưa 22/3, lực lượng Công an huyện Quế Phong vây bắt một đối tượng buôn bán ma túy trên địa bàn xã biên giới Nậm Giải.

Khi đang vây bắt thì đối tượng bất ngờ dùng hung khí chống trả quyết liệt. Quá trình chiến đấu, chiến sỹ S.Q.N. (SN 1991) bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chiến sỹ công an này đã tử vong.

Thiếu nữ 15 tuổi bị hiếp dâm tập thể trong đêm

Toàn, Quốc, Nhân, Dương

Ngày 20/3, Công an huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn của gia đình em L. (SN 2005; ngụ huyện Nông Sơn) báo việc em bị nhiều đối tượng hiếp dâm.

Sau đó, L, Tr. đồng ý đi dạo và được nhóm thiếu niên trên chở tới 1 con đường bê tông vắng người ở huyện Nông Sơn. Tại đây, Toàn, Quốc, Nhân ngồi nói chuyện với L. còn Tr. đi bộ cách đó khoảng 50m nói chuyện với Dương.

Trong lúc nói chuyện, Toàn, Quốc, Nhân khống chế, thay phiên nhau hiếp dâm L. trong sự phản kháng bất lực của cô gái 15 tuổi.

Khi Nhân đang thực hiện hành vi hiếp dâm với L. thì Dương đi đến. L. định gọi Tr. thì Dương dùng tay bịt miệng L. lại. Chỉ khi có ánh đèn pin, sợ bị phát hiện nên Toàn chở L. và Tr. về.

L. sau đó đã kể lại sự việc cho ba mẹ nghe, sau đó gia đình đưa L. đến Công an huyện Nông Sơn trình báo.

Bước đầu, 4 đối tượng Toàn, Quốc, Nhân, Dương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

