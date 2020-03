Tin tức 24h qua: Một đại úy hi sinh khi áp tải nghi phạm về trại tạm giam

Thứ Bảy, ngày 14/03/2020 20:30 PM (GMT+7)

Một đại úy hi sinh khi áp tải nghi phạm về trại tạm giam; Từ 15/3, Vietnam Airlines tạm ngừng vận chuyển khách từ châu Âu về Việt Nam... là những tin nóng nhất 24h qua.

Một đại úy hi sinh khi áp tải nghi phạm về trại tạm giam

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Hoàng Long

Vào khoảng 16 giờ ngày 13/3, tổ công tác của Công an TP Ninh Bình gồm đại úy Phạm Hồng Sơn, đại úy Đinh Văn Quý (là cán bộ Đội Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp) và thượng sĩ Phạm Ngọc Tuân, cán bộ Đội chính trị-hậu cần (là lái xe) đang trên đường áp tải 2 nghi phạm vào Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình thì bất ngờ ôtô nổ lốp dẫn tới mất lái tông vào cột đèn và lật ngang.

Hậu quả, 3 chiến sĩ và 2 nghi phạm bị thương đã nhanh chóng được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến 17 giờ cùng ngày, đại úy Đinh Văn Quý đã hi sinh; đại úy Phạm Hồng Sơn và thượng sĩ Phạm Ngọc Tuân cùng 2 nghi phạm bị thương nhẹ.

Chiều 14/3, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá Công an nhân dân cho đại diện gia đình sĩ quan Đinh Văn Quý.

Từ 15/3, Vietnam Airlines tạm ngừng vận chuyển khách từ châu Âu về Việt Nam

Từ ngày 15/3, Vietnam Airlines tạm ngừng vận chuyển khách từ châu Âu về Việt Nam. Ảnh minh họa

Nhằm ngăn chặn sự bùng phát, lây lan dịch bệnh Covid-19 vì sức khoẻ cộng đồng, từ ngày 15/3, các chuyến bay của hãng Vietnam Airlines, từ London (Anh), Paris (Pháp), Frankfurt (Đức) về Việt Nam sẽ không chuyên chở hành khách. Các chuyến bay khởi hành từ Việt Nam đi châu Âu vẫn được hãng phục vụ bình thường để hành khách Châu Âu trở về nước.

Nhằm hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng trên các chuyến bay giữa châu Âu và Việt Nam, Vietnam Airlines sẽ miễn lệ phí đổi hành trình hoặc đổi ngày bay cho hành khách đã mua vé nếu có yêu cầu.

Quán bar, vũ trường tại TPHCM, Bình Thuận tạm dừng hoạt động để phòng dịch Covid-19

Karaoke và nhiều dịch vụ khác tại TP.HCM chính thức dừng hoạt động từ 18h ngày 15/3

Để phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND quận 1, TP.HCM đã có công văn đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, beer club, vũ trường hoạt động riêng lẻ và các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh dịch vụ trên tạm ngưng hoạt động các loại hình dịch vụ trên kể từ 18h ngày 14/3.

Tại Bình Thuận, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng vừa có công văn yêu cầu: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tạm dừng tất cả hoạt động của các dịch vụ karaoke, quán bar, internet, game online, các cơ sở tập gym, yoga tại địa phương từ ngày 14/3 cho đến khi tỉnh không còn trường hợp dương tính với Covid-19.

UBND các xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ giải thích, động viên, yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, internet, game online, các cơ sở tập gym, yoga tại địa phương chấp hành việc tạm dừng hoạt động để cùng chung tay với các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tính đến chiều 14/3, Việt Nam đã có 53 người nhiễm Covid-19

Chiều 14/3, Bộ Y tế vừa công bố thêm 4 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người mắc bệnh lên 53.

BN50: Bệnh nhân nam, 50 tuổi, địa chỉ phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân đi công tác tại Paris và về nước ngày 9/3/2020.

BN51: Bệnh nhân nữ, 22 tuổi, địa chỉ Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh ở Châu Âu, từ ngày 23/2/2020– 12/3/2020 có đi qua nhiều nước.

BN52: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, địa chỉ Khu 4B, phường Hồng Hải, Hạ Long. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay từ London (Anh) về Việt Nam ngày 9/3/2020.

BN53: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 1 trường hợp bị viêm phổi nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây là bệnh nhân nam, 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Czech, tiền sử chưa ghi nhận bất thường. Trong thời gian ở Cộng hoà Czech, bệnh nhân có tiếp xúc với người Ý.

Trước đó, trưa 14/3, Viện Pasteur Nha Trang cho biết, bệnh nhân thứ 49 nhiễm Covid-19 là nam giới, 71 tuổi, quốc tịch Anh, là chồng, tiếp xúc gần với bệnh nhân số 30 (BN30).

Sáng 14/3, Bộ Y tế công bố bệnh nhân thứ 48 là nam (31 tuổi, trú tại phường 14, quận 10, TP.HCM). Đây là bệnh nhân ngồi chung xe ô tô với ca 45 và cùng đi tiếp xúc với ca số 34 tại Bình Thuận.

Tổ chức đám cưới cho con gái mới về từ Pháp, PGĐ Sở Bắc Kạn nói gì?

Người dân xôn xao việc ông Đồng Phúc Hình - PGĐ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn tổ chức đám cưới cho con gái mới trở về từ Pháp và đang trong thời gian cách ly

Ông Đồng Phúc Hình - PGĐ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn, có con gái là Đ.T.M.K đang sinh sống và làm việc tại Pháp. Vừa qua, con gái ông này đã cùng bạn trai là N.T.K về nước. Dư luận cho rằng, ông Hình đã không tuân thủ quy định khi tổ chức đám cưới cho con gái vào ngày 13/3, tại TP.Bắc Kạn.

Trao đổi với PV, ông Hình cho biết, con gái ông trở về từ Pháp ngày 8/3, ngày 9/3 đến sân bay Nội Bài. Con gái ông và bạn trai đã được kiểm dịch, có giấy chứng nhận, xác nhận. Xe gia đình đến tận sân bay đón. Về đến Bắc Kạn, ông đã đưa cả hai lên Trung tâm Y tế dự phòng để lấy mẫu kiểm tra, xét nghiệm và báo cáo chính quyền địa phương.

Cũng theo ông Hình, ông đã nhờ cán bộ y tế phường, cán bộ Trung tâm Y tế TP.Bắc Kạn, CDC Bắc Kạn tư vấn và trả lời: Nếu có kết quả âm tính, không qua vùng dịch, không ho, sốt thì không phải cách ly 14 ngày theo quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tin-tuc-24h-qua-mot-dai-uy-hi-sinh-khi-ap-tai-nghi-pham-ve-tr...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/tin-tuc-24h-qua-mot-dai-uy-hi-sinh-khi-ap-tai-nghi-pham-ve-trai-tam-giam-1068339.html