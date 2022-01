Nóng trong tuần: Bí mật phía sau group "trụy lạc" 4.000 thành viên trên Telegram

Bí mật phía sau group "trụy lạc" 4.000 thành viên trên Telegram; Bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đầu độc, đóng đinh vào đầu; Nữ sinh nghành Luật giết cha ruột bằng xyanua rồi đổ xi măng chôn xác;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Bí mật phía sau group "trụy lạc" 4.000 thành viên trên Telegram

Kiên và Quân tại trụ sở công an.

Ngày 21/1, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phối hợp Bộ Công an triệt phá đường dây mại dâm với quy mô lớn qua ứng dụng nhắn tin, trò chuyện Telegram.

Đồng thời, Công an quận Hà Đông cũng ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Kiên (42 tuổi); Bùi Anh Quân (21 tuổi) và Phạm Sỹ An (21 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

Theo đó, đầu năm 2022, lực lượng công an phát hiện một nhóm - kênh môi giới qua ứng dụng Telegram có khoảng 4.000 thành viên có dấu hiệu mua, bán dâm.

Trong nhóm đăng các nội dung giới thiệu thông tin của gái bán dâm được gọi là Baby gắn mác sinh viên, nhân viên công sở... Khách mua dâm được gọi là Daddy. Mỗi hợp đồng để mua, bán dâm, Daddy phải chi khoảng 3 - 10 triệu đồng.

Kiên, Quân và An được xác định là những đối tượng đứng sau đường dây mại dâm này.

Công việc của Quân là tìm Baby có nhu cầu bán dâm trên mạng xã hội, còn Kiên liên hệ với các Baby để nhận ảnh, thông tin sau đó đăng lên nhóm Telegram.

Ngoài các hoạt động trên nhóm Telegram này, Quân còn quản lý nhiều nhóm với hơn 700 bài đăng liên quan đến Baby. Quân hưởng 30% số tiền bán dâm và chia cho Phạm Sỹ An 15% đối với Baby do An tìm được.

Bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đầu độc, đóng đinh vào đầu

Cơ quan tố tụng dẫn giải Nguyễn Trung Huyên thực nghiệm hiện trường

Ngày 20/1, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận đã đánh đập, hành hạ, đóng đinh vào đầu cháu N.Đ.A (3 tuổi, ở xã Canh Nậu, Thạch Thất). Cháu A. là con gái chị N.T.L (SN 1995), bạn gái đang chung sống như vợ chồng với Huyên.

Hậu quả, cháu A. 4 lần nhập viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ, gãy tay, nuốt dị vật là đinh và đau tai, nôn mửa. Lần gần đây nhất, bé A. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có 9 dị vật là đinh trong đầu cũng do Huyên gây ra.

Nữ sinh nghành Luật giết cha ruột bằng xyanua rồi đổ xi măng chôn xác

Nhà vệ sinh nơi cha của Tống Thị Tùng Linh bị chết bên trong

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi; trú phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa; sinh viên năm 3, ngành Luật tại một trường đại học trên địa bàn TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người.

Linh được xác định nghi phạm sát hại cha ruột là ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi).

Tại cơ quan điều tra, Linh khai động cơ dẫn đến việc giết cha ruột là do thường xuyên bị cha chửi mắng trong thời gian dài. Hơn nữa, cha còn đối xử không tốt với mẹ, nên Linh nảy sinh ý định giết ông Điệp nhằm giải tỏa cơn bức xúc, kìm nén kéo dài.

Để thực hiện ý định, trưa 18/1, Linh đi mua xyanua rồi hòa vào 3 chai nước, bỏ trong tủ lạnh. Đến tối, ông Điệp lấy nước uống liền trúng độc tử vong. Sau khi sát hại cha ruột, Linh kéo thi thể ông Điệp ra phía sau tường rào nhà mình rồi mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể và xây gạch bịt kín.

Bố đẻ dùng dao gây thương tích cho 2 con ở Thái Bình

Mạnh được mọi người can ngăn khi đang dùng dao tự cứa vào cổ

Ngày 22/1, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ giữ người trong trường hợp khẩn cấp và thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Mạnh (SN 1987, trú tổ 5, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ) để làm rõ hành vi dùng dao gây thương tích cho 2 con đẻ.

Qua điều tra, bước đầu xác định, do mâu thuẫn vợ chồng, trong lúc bức xúc với vợ, Mạnh cầm 1 con dao thái gây thương tích cho 2 con là cháu N.M.K (SN 2017) và cháu N.Q.A (SN 2018) rồi cầm dao tự cứa vào cổ của mình.

Hậu quả, Mạnh, cháu K và cháu A. bị thương, rách da ở vùng cổ, tuy nhiên sức khỏe ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Khoe tiền trên livestream, cặp vợ chồng bị cướp nổ súng khống chế đòi 100 tỉ

Trần Văn Hào khai nhận hành vi phạm tội với cán bộ điều tra.

Ngày 17/1, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Văn Hào (SN 1987) và Phan Ngọc Trăm (SN 1999) để làm rõ hành vi dùng súng cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Hào và Trăm khai nhận, thông qua mạng xã hội Facebook, thấy tài khoản của chị H.T.H (SN 1988) đăng bán hàng online, có đưa nhiều hình ảnh tiền mặt, nên cả hai đã chọn làm mục tiêu gây án.

Khoảng 1h30 ngày 16/1, khi gia đình chị H. đang ngủ tại Công ty cổ phần Thanh Hà, khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hào và Trăm đã khống chế bảo vệ rồi đạp cửa xông vào phòng ngủ.

Trăm cầm dao, Hào nổ 1 phát súng lên trần nhà để uy hiếp đồng thời yêu cầu nạn nhân đưa 100 tỷ. Chị H. sau đó đã lấy trong túi xách ra 2 cọc tiền khoảng 200 triệu đồng đưa cho Hào.

Nhận tiền xong, hai đối tượng dùng băng dính quấn trói vợ chồng chị H. vào ghế, đồng thời đe dọa và yêu cầu vợ chồng chị H. chuyển 5 tỷ đồng vào tài khoản của Hào trước 12h ngày 16/1, nếu không sẽ giết chết cả nhà.

