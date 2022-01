Group "trụy lạc" 4.000 thành viên, quy tụ gái mại dâm gắn mác nhân viên công sở

Gái bán dâm được gọi là "Baby" gắn mác sinh viên, nhân viên công sở bán dâm với giá 3 - 10 triệu đồng.

Kiên và Quân tại trụ sở công an.

Ngày 21/1, thông tin từ Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an triệt phá một đường dây mại dâm với quy mô lớn qua ứng dụng nhắn tin, trò chuyện Telegram.

Đồng thời, Công an quận Hà Đông cũng ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Kiên (32 tuổi, trú ở Hà Nội); Bùi Anh Quân (21 tuổi, tạm trú ở Hà Nội) và Phạm Sỹ An (21 tuổi, trú Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

Theo đó, đầu năm 2022, lực lượng công an phát hiện một nhóm - kênh môi giới qua ứng dụng Telegram có khoảng 4.000 thành viên có dấu hiệu mua, bán dâm. Trong nhóm đăng các nội dung, quy định hoạt động, đăng tải và giới thiệu thông tin của các gái bán dâm được gọi là Baby có địa bàn hoạt động tại nhiều quận, huyện ở Hà Nội gắn mác sinh viên, nhân viên công sở....

Các khách mua dâm được gọi là Daddy phải liên hệ trước với nhà môi giới để đặt Baby và thỏa thuận giá tiền, sau đó nhà môi giới sẽ cho kết nối giữa Daddy và Baby. Kết thúc hợp đồng, Baby sẽ phải chuyển 30% tổng số tiền thu của khác cho các đối tượng quản lý, môi giới. Mỗi hợp đồng để mua, bán dâm, Daddy phải chi khoảng 3 - 10 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định Kiên, Quân và An là những đối tượng đứng sau đường dây mại dâm này và triệu tập các đối tượng đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 7/2021, Quân và Kiên bàn bạc lập nhóm Telegram để môi giới giữa Baby và Daddy trên mạng Internet.

Theo thỏa thuận, Quân tìm Baby có nhu cầu bán dâm trên mạng xã hội và thỏa thuận giá bán dâm cho khách từ 3-5 triệu đồng/lượt (có thể thêm lượt hoặc qua đêm, và số tiền sẽ tăng tùy theo nhu cầu). Sau khi bán dâm, Baby phải trả 30% trên tổng số tiền nhận của khách cho Quân và Kiên, để mỗi đối tượng chia nhau 15%.

Công việc của Kiên là liên hệ với các Baby để nhận ảnh, thông tin sau đó sử dụng tài khoản để đăng lên nhóm Telegram.

Ngoài các hoạt động trên nhóm Telegram này, Bùi Anh Quân còn quản lý nhiều nhóm với hơn 700 bài đăng liên quan đến Baby. Quân hưởng 30% số tiền bán dâm và chia cho Phạm Sỹ An 15% đối với Baby do An tìm được.

Theo Công an quận Hà Đông, Phạm Sỹ An là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, hiện đang ở trọ cùng Quân tại phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm.

Để khai thác nguồn Baby, Nguyễn Trung Kiên, Bùi Anh Quân và Phạm Sỹ An còn tham gia nhiều hội nhóm trên mạng xã hội và kết hợp với các mối quan hệ xã hội để lôi kéo, dụ dỗ các Baby tham gia đường dây mua bán dâm nêu trên.

