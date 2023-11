Phá đường dây ca sĩ, người mẫu, hot tiktoker bán dâm giá ngàn đô

Các đối tượng trong vụ án.

Ngày 3/11, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triệt phá một ổ nhóm mua bán dâm.

Theo Bộ Công an, ngày 24/10, tổ công tác do Bộ Công an chủ trì đã bắt quả tang 3 cặp nam, nữ đang có hành vi mua, bán dâm.

Những người bán dâm được xác định là V.T.T. (người mẫu, hot tiktoker), H.P.T.H. (người mẫu, hot facebooker) và L.H.P (người mẫu, hoa khôi ngành làm đẹp Châu Á).

Ngoài ra, cảnh sát cũng ngăn chặn một cặp nam nữ đã làm xong thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đi Singapore mua bán dâm với hình thức đi du lịch nước ngoài, người bán dâm được xác định là T.T.L (ca sĩ).

Theo Bộ Công an, thời gian qua, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện trong giới showbiz Việt Nam vẫn diễn ra các hoạt động môi giới và mua bán dâm dưới nhiều hình thức với phương thức thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng xấu đến truyền thống văn hoá của Việt Nam.

Đối tượng môi giới mại dâm thường là những người liên quan trực tiếp đến giới showbiz như bầu show, quản lý, chuyên gia trang điểm, chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân; đồng thời xác định vẫn còn tồn tại hình thức môi giới mại dâm dưới dạng "sextour". Mức giá mua bán dâm có thể lên đến hàng nghìn USD/tour, tùy vào thời gian, địa điểm mua bán dâm ở trong hay ngoài nước.

