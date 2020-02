Nóng: Những kẻ cướp sòng bạc ở Sóc Trăng có phải từng là "hiệp sĩ"?

Mời 5 người liên quan đến đối tượng mạo danh Tuấn "khỉ" Ngày 12-2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã mời thêm 5 người lên trụ sở làm việc do liên quan đến nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải livestream trên mạng xã hội về hành trình đi gặp Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ") để dàn xếp đầu thú từ cuộc gọi của người mạo danh. Trước đó, ông Hải cùng 5 người khác livestream lên mạng xã hội đang từ Bình Dương lên xã Trung An (huyện Củ Chi) để gặp Tuấn "khỉ" - hung thủ bắn chết nhiều người ở Củ Chi. Sau đó, ông Hải bị công an mời lên làm việc. Đến nay, công an tiếp tục mời 5 người còn lại lên lấy lời khai làm rõ hành vi livestream người mạo danh Tuấn "khỉ" vì mục đích gì.