Nóng nhất tuần: Nghi án bé 6 tuổi bị cô gái 9X đưa vào khách sạn cho bạn xâm hại

Chủ Nhật, ngày 04/08/2019 19:01 PM (GMT+7)

Bé 6 tuổi nghi bị cô gái 9X đưa vào khách sạn cho bạn xâm hại; Triệt phá “tập đoàn” đánh bạc trên 10.000 tỉ đồng của người Trung Quốc tại Hải Phòng là những tin nóng nhất tuần qua.

Điều tra thông tin bé 6 tuổi nghi bị cô gái 9X đưa vào khách sạn cho bạn xâm hại

Người phụ nữ bị tố cáo nghi liên quan đến vụ việc.

Ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vẫn đang trong quá trình xác minh thông tin gia đình anh N.T.T. (SN 1993) trú phường Lê Mao, TP.Vinh gửi đơn trình báo về việc con gái 6 tuổi nghi bị xâm hại tình dục.

Về vụ việc, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP.Vinh cho rằng, đây là vụ việc phức tạp. Nhận được đơn, Công an TP.Vinh đã mời người phụ nữ T.T.T.A. (SN 1998, quê Hậu Giang) lên làm việc nhưng người phụ nữ này phủ nhận lời tố cáo của anh T.. Do chưa có cơ sở chứng minh đối tượng có dấu hiệu vi phạm nên Công an TP.Vinh chưa thể ra quyết định tạm giữ.

Trước đó, ngày 28/6, gia đình anh T. có lên Công an TP.Vinh tố cáo sự việc, khoảng 19h ngày 19/6, anh T. đưa con đến một khách sạn nhờ người phụ nữ tên A. trông giùm rồi đi có việc. Đến 23h cùng ngày, anh T. quay về khách sạn và cả 3 ngủ cùng nhau. Đến ngày 28/6, anh T. mới lên Công an TP.Vinh trình báo về việc, con gái của anh bị người phụ nữ tên A. cùng 2 người khác đưa lên khách sạn rồi sau đó cháu bị xâm hại tình dục.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an TP.Vinh xác minh, làm rõ. Công an khẳng định những thông tin được phát tán trên mạng xã hội là chưa chính xác và không có căn cứ.

Một đại úy công an bị bắt vì giúp Huy "nấm độc" vượt ngục

Nguyễn Viết Huy, tức Huy "nấm độc"- một trong 2 đối tượng vượt ngục đã bị bắt giữ sau khi bỏ trốn

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bị can Lê Minh Sơn, cấp bậc đại úy, công tác tại Đội cảnh sát bảo vệ nhà tạm giữ Công an tỉnh Bình Thuận. Sơn đã mang điện thoại di động vào cho các bị can đang bị tạm giữ sử dụng, trong đó có buồng giam của Huy "nấm độc" và được nhận lại "thù lao".

Trước đó, rạng sáng 30/6, hai đối tượng Nguyễn Viết Huy (33 tuổi, tự Huy "nấm độc", ngụ TP Phan Thiết) và Nguyễn Văn Nưng (37 tuổi, ngụ huyện Tuy Phong) đã cưa song sắt lỗ thông gió tại buồng giam nhà tạm giữ Công an Bình Thuận để bỏ trốn.

Đến ngày 5/7, lực lượng truy nã đã bắt được Huy "nấm độc" tại Tiền Giang. Tiếp đó rạng sáng 10/7, lực lượng truy nã tiếp tục bắt được Nguyễn Văn Nưng khi đang lẩn trốn tại Lâm Đồng.

Huy "nấm độc" bị Công an tỉnh Bình Thuận tạm giam từ ngày 6/5 về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Nguyễn Văn Nưng bị bắt giam từ ngày 10/12/2017 về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Triệt phá “tập đoàn” đánh bạc trên 10.000 tỉ đồng của người Trung Quốc tại Hải Phòng

Lực lượng công an ập vào "sào huyệt" của "tập đoàn" đánh bạc qua mạng

Sáng 1/8, cảnh sát Việt Nam đã dẫn độ hơn 380 người Trung Quốc từ Khu đô thị Our City (Hải Phòng) lên cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) để bàn giao cho Công an Trung Quốc.

Trước đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra, khám xét "sào huyệt" đường dây đánh bạc quốc tế qua mạng được đặt trong khu đô thị Our City (Km6 đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng). Đến chiều 28/7, cơ quan công an đã tạm giữ 380 đối tượng, đều là người Trung Quốc, tham gia điều hành các trang web, tổ chức cho chính công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến, với các hình thức cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, lô đề…

Theo xác định sơ bộ bước đầu, số tiền đã giao dịch trên hệ thống đánh bạc này là trên 3 tỉ nhân dân tệ, tương đương với hơn 10 ngàn tỉ đồng Việt Nam.

Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ gần 2 ngàn điện thoại thông minh, hơn 530 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan khác…

Đây được đánh giá là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay cả về quy mô số người nước ngoài tham gia và số tiền vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam.

Xôn xao thông tin thai phụ bị chồng đánh bầm dập vì lén mua đôi giày 135 nghìn đồng

Hình ảnh chị Th. cùng nội dung tố cáo việc đánh vợ trên mạng xã hội gây bức xúc.

Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội rầm rộ chia sẻ nội dung cùng hình ảnh một cô gái bị chồng đánh với vết thương sưng ở mặt, tay... vì mua đôi giày qua mạng giá 135 nghìn đồng.

Theo nội dung chia sẻ trên Facebook, do đôi giày cũ bị hỏng nên chị Th. (23 tuổi, trú tại xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An) đã nhờ em gái đặt mua giúp một đôi giày giá 135 nghìn đồng trên mạng. Do thời gian này chị Th. đang mang thai ở tháng thứ 8, không kiếm được tiền nên khi lấy giày về, chị Th. đã nói với chồng và mẹ chồng là được em gái tặng.

Thế nhưng, mẹ chồng không tin nên chạy ra khui bao rác, tìm thấy thông tin họ gửi giày và biết chị Th. đặt mua qua mạng với giá 135 ngàn đồng. Khi nghe người mẹ kể, anh V.T.A. (chồng chị Th.) đã đánh đập khiến chị Th. bị thương.

Liên quan đến sự việc trên, bà Nguyễn Thị Lộc - Chủ tịch UBND xã Đông Hiếu (TX. Thái Hòa, Nghệ An) cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin, công an xã đã triệu tập anh V.T.A. đến trụ sở xã để làm rõ về hành vi đánh vợ. Anh T.A. cũng cho biết, nguyên nhân tát vợ không phải chỉ vì chuyện mua đôi giày 135 nghìn đồng qua mạng mà do nhiều sự việc chị Th. đã nói dối và không trung thực nên anh T.A. bực mình dẫn đến việc đánh vợ.

Anh T.A. tỏ ra ân hận về sự việc. Hai gia đình nội ngoại sau đó cũng đã làm việc và thống nhất sẽ bỏ qua mọi chuyện.