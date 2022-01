NÓNG: Liên ngành tố tụng TP HCM họp khẩn vụ bé gái bị bạo hành

Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo nhanh chóng điều tra vụ bé gái bị bạo hành để xử lý nghiêm, hiện các cơ quan tố tụng đang khẩn trương vào cuộc.

Ngày 4-1, một nguồn tin xác nhận với Báo Người Lao Động, liên ngành tố tụng Công an TP HCM, VKSND TP HCM và TAND TP HCM đã họp khẩn vụ bé gái N.T.V.A. (SN 2013) bị bạo hành tử vong tại quận Bình Thạnh.

Phía Công an TP HCM tham dự có thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TP HCM, đại tá Trà Văn Lào - Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, thượng tá Trần Thị Kim Lý cùng các điều tra viên. Phía tòa án có bà Trịnh Ngọc Thúy - Phó Chánh án TAND TP HCM và lãnh đạo VKSND TP HCM.

Nội dung buổi họp liên ngành của 3 cơ quan tố tụng TP HCM nhằm trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến vụ án cháu N.T.V.A. bị bạo hành.

Đến nay, VKSND TP HCM đang thụ lý vụ án "Hành hạ người khác" do Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh khởi tố đối với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang và ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, cha ruột cháu V.A) với vai trò đồng phạm. Phía Công an TP HCM, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM sẽ là đơn vị trực tiếp điều tra vụ án này.

Trước đó, Phó Giám đốc Công an TP HCM, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết đây là một vụ án đau lòng, nạn nhân là đứa trẻ 8 tuổi không có khả năng chống cự, tự vệ.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho rằng sau khi xảy ra vụ án Giám đốc Công an TP HCM, thiếu tướng Lê Hồng Nam đã chỉ đạo nhanh chóng điều tra vụ án để kết hợp với VKS và tòa án truy tố, xét xử làm án điểm xử lý nghiêm minh những kẻ đã xuống tay với cháu V.A.

"Trong quá trình điều tra nếu thấy hành vi phù hợp với tội danh nào thì sẽ chuyển tội danh hoặc xem xét khởi tố bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật" - đại tá Nguyễn Sỹ Quang thông tin.

Luật sư Đỗ Đức Vĩnh, nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình - VKSND cấp cao tại TP HCM nhận định hành vi của bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang có dấu hiệu tội "Giết người" với động cơ đê hèn.

"Quan trọng nhất là kết quả giám định, nếu như bản thân bên trong cơ thể đã bị tổn thương do quá trình hành hạ, biết cháu bị thương tích nhưng không đưa đi bệnh viện, không được chăm sóc y tế mà vẫn hành hạ thì quá sức tưởng tượng. Đây không những tra tấn về thể chất mà còn tra tấn về tinh thần. Thương tích cũ chưa lành lại có thương tích mới thì lại càng củng cố thêm cho hành vi giết người. Nếu giết người có dự mưu thì thường rất khó phát hiện hành vi, về mặt khách quan thì không phải tác động trực tiếp để chết ngay. Hoặc trong cơ thể đã bị tổn thương một cách trầm trọng nhưng vẫn bỏ mặc, tiếp tục hành hạ thì đó là yếu tố chủ quan cấu thành tội giết người" - luật sư Đỗ Đức Vĩnh phân tích.

Tối 22-12, cháu V.A. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong với nhiều vết bầm tím nghi bị đánh đập nên bệnh viện gọi điện trình báo công an. Sau đó, Công an quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Trang khai do cháu bé học chậm nên Trang dạy dỗ dẫn đến tử vong. Sau khi phục hồi dữ liệu camera, công an tiếp tục bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái về hành vi đồng phạm với bà Trang. Kết quả khôi phục camera cho thấy, bà Trang đã đánh cháu V.A. 4 giờ liên tục trong ngày 22-12.

Bà Trang đã dùng hung khí nguy hiểm là cây gỗ to và dài quất liên tiếp vào người cháu V.A., trong đó có cả vùng đầu và trán, đồng thời người phụ nữ này còn đạp vào vùng bụng, mông, âm hộ, ngực cháu.

Trang còn dùng dây trói tay chân đến khi bé V.A. bị kiệt sức nhưng vẫn bắt cháu quỳ học, vừa quỳ học vừa uống nước. Khi cháu gái đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu cháu gái khiến cháu gái bị kiệt sức... Riêng ông Thái, sau khi biết cháu A. tử vong ông này chủ động xóa dữ liệu camera vì sợ liên lụy, ngoài ra, ông Thái thừa nhận nhiều lần thấy Trang đánh cháu A. và một số lần ông Thái cũng đánh cháu A.

