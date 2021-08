Khỏi tố người cha dượng bạo hành dã man bé trai 5 tuổi

Thứ Hai, ngày 09/08/2021 22:25 PM (GMT+7)

Sau khi uống rượu, Nam trút giận lên người bé trai 5 tuổi là con riêng của người vợ.

Ngày 9/8, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Hoài Nam (29 tuổi, ngụ TP HCM) về hành vi Hành hạ người khác.

Đối tượng Lê Hoài Nam bị khởi tố về hành vi Hành hạ người khác

Theo điều tra, Lê Hoài Nam hiện đang chung sống như vợ chồng với chị N.H.T (29 tuổi, ngụ Đồng Nai) và cháu B.N.P.A (5 tuổi, là con riêng của chị N.H.T) tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An.

Khoảng 20h ngày 3/8, sau khi uống rượu, Nam cho rằng cháu B.N.P.A hay nói dối mình và nhớ lại mâu thuẫn giữa Nam với cha của cháu B.N.P.A nên Nam đã chửi mắng, đe dọa và dùng tay, chân đánh liên tiếp vào người cháu Nam. Thậm chí Nam còn nhấc bổng cháu B.N.P.A lên cao rồi ném xuống nền nhà (nơi có 1 tấm nệm mỏng) gây nguy hiểm tính mạng và sức khỏe của cháu B.N.P.A. Chỉ đến khi chị N.H.T chạy lại ôm cháu B.N.P.A thì Nam mới dừng lại.

Toàn bộ hành vi của Nam đã được camera ghi lại. Hành vi tàn nhẫn của Nam khiến nhiều người xem clip bức xúc, phẫn nộ.

Ngay trong tối 3/8, Công an phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) đã xác minh vụ việc và triệu tập Lê Hoài Nam để điều tra làm rõ hành vi Hành hạ người khác.

